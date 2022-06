Netflix: Diese Neuheiten darfst du nicht verpassen

Alle Abonnenten des Video-on-Demand-Dienstes Netflix können sich im Juni 2022 auf überaus spannende Neustarts freuen. Und das nicht nur hinsichtlich attraktiver Serien, sondern auch mit Blick auf das Film-Angebot, das bei Netflix abrufbar ist. Eines der Serien-Highlights dürfte zweifelsohne der koreanische Ableger von „Haus des Geldes“ sein. Doch es gibt noch sehr viel mehr zu sehen.

„Haus des Geldes: Korea“ Staffel 1

Die Geschichte hinter der südkoreanischen Adaption der spanischen Hit-Serie „Haus des Geldes“ ist schnell erklärt. Ein undurchsichtiger Professor stellt ein Team an Ganoven aus dem Norden und aus dem Süden Koreas zusammen. Denn kurz vor der Wiedervereinigung der beiden Landesteile sieht sein Plan vor, die neu geprägten Münzen der Landeswährung zu stehlen.

Als die Gangster in die Münzanstalt des Landes einbrechen und Geiseln nehmen, muss die Polizei sie und den geheimnisvollen Drahtzieher ausschalten.

„Haus des Geldes: Korea“ – Staffel 1 ab dem 24. Juni 2022 bei Netflix

„The Umbrella Academy“ Staffel 3

Bereits in die dritte Staffel startet die von Netflix produzierte Actionserie „The Umbrella Academy“. Und natürlich wird auch in den neuen Episoden die Geschichte um eine dysfunktionale Superheldenfamilie weitererzählt. Vieles dreht sich in den neuen Episoden aber auch um die Sparrow Academy. Denn in jenem Paralleluniversum, in dem Vanya, Luther und Co. gelandet sind, hat ihr Stiefvater eine zweite, eine ganz andere Akademie gegründet.

„The Umbrella Academy“ – Staffel 3 ab dem 22. Juni 2022 bei Netflix

„Befruchtet“ Staffel 1

Oder soll es lieber etwas lustiger sein? Dann können wir dir die neue Comedyserie von Netflix, „Befruchtet“, ans Herz legen. Neben lustigen Elementen liefert diese Eigenproduktion auch eine ordentliche Partie Liebe. Denn eine schwangere Ärztin kämpft in „Befruchtet“ mit allen Mitteln um ihren Ex. Der absurde Grund: Sie ließ sich unter Alkoholeinfluss mit dessen Sperma künstlich befruchten. Chaos!

„Befruchtet“ – Staffel 1 ab dem 8. Juni 2022 bei Netflix

Neben diesen drei Serientipps stehen im Juni 2022 aber noch zahlreiche weitere Serien-Neustarts bei Netflix auf dem Programm. Und die nachfolgende Tabelle liefert dir auf einen Blick eine genaue Übersicht.

Serie Staffel verfügbar ab Borgen – Macht und Ruhm 1 2. Juni 2022 Der Boden ist Lava 2 3. Juni 2022 Der Vogel und die Löwin 1 3. Juni 2022 Green Mothers’ Club 1 3. Juni 2022 Zwei Sommer 1 3. Juni 2022 My Liberation Notes 1 6. Juni 2022 Befruchtet 1 8. Juni 2022 Rhythm + Flow: Nouvelle École 1 9. Juni 2022 First Kill 1 10. Juni 2022 Peaky Blinders – Gangs of Birmingham 6 10. Juni 2022 Rein privat 1 10. Juni 2022 God's Favorite Idiot 1 15. Juni 2022 Iron Chef: Quest for an Iron Legend 1 15. Juni 2022 Maldivas 1 15. Juni 2022 Liebe und Anarchie 2 16. Juni 2022 Guerra de vecinos 2 17. Juni 2022 She 2 17. Juni 2022 You Don't Know Me 1 17. Juni 2022 Snowflake Mountain 1 22. Juni 2022 The Umbrella Academy 3 22. Juni 2022 First Class 1 23. Juni 2022 Queen Sylwester kehrt zurück 1 23. Juni 2022 Haus des Geldes: Korea 1 24. Juni 2022 Man Vs Bee 1 24. Juni 2022 Adak: Alaskas Schatzinsel 1 29. Juni 2022 The Upshaws 2.1 29. Juni 2022 King of Stonks 1 6. Juli 2022 Barbaren 2 2022

Film-Neustarts bei Netflix

Natürlich kannst du dich im Juni 2022 aber auch wieder auf zahlreiche Film-Neustarts bei Netflix freuen. Etwa auf „Der Spinnenkopf“. In diesem Film mit Chris Hemsworth stellen sich zwei Insassen in einem von einem Visionär geleiteten Knast mithilfe von bewusstseinsverändernden Drogen ihrer Vergangenheit.

Auch das Drama „Hustle“ klingt vielversprechend. Ein vom Pech verfolgter Talentscout – niemand Geringeres als Adam Sandler – stößt in Spanien auf einen möglichen Basketball-Superstar. Nun muss er beweisen, dass sie beide das Zeug dazu haben, in der NBA zu bestehen. Wiederum für die ganze Familie gedacht: „Hühnerhase und der Hamster der Finsternis“. Ein mutiger junger Forscher macht sich darin mit zwei treuen Freunden auf die Suche nach einem mächtigen Artefakt, bevor es seinem gierigen Onkel in die Pfoten fällt.

Titel verfügbar ab Interceptor 3. Juni 2022 Hustle 8. Juni 2022 Hühnerhase und der Hamster der Finsternis 10. Juni 2022 Trees of Peace 10. Juni 2022 Centauro 15. Juni 2022 Die Strafe Gottes 15. Juni 2022 Herzensparade 15. Juni 2022 Collision 16. Juni 2022 Der Spinnenkopf 17. Juni 2022 Eine dem Untergang geweihte Liebe 20. Juni 2022 Love & Gelato 22. Juni 2022 Beauty 24. Juni 2022 Glamour Girls 24. Juni 2022 The Man from Toronto 24. Juni 2022 Blasted 28. Juni 2022