Jetzt bei Netflix: Düsterer, rätselhafter Detektivfilm mit Christian Bale in der Hauptrolle

Edgar Allan Poe ist ein Name, den man vor allem wegen eines kennt: dem Talent zum Schreiben. Der US-Amerikaner wurde mit Romanen wie „Der Mord in der Rue Morgue“ oder auch seiner Lyrik weltweit bekannt. Nun startet ein Film im Netz, der den Namen des talentierten Schriftstellers trägt – und einen mysteriösen Fall kreiert.

„Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“: Neuer Film mit Christian Bale

War Edgar Allan Poe wirklich nur ein harmloser Schriftsteller – oder steckt in ihm ein Meisterdetektiv? Der seines Zeichens echte Meisterdetektiv Augustus Landor (Christian Bale) sieht sich mit einem aufgeknüpften Kadetten konfrontiert, der an der West Point Adacdemy im Jahr 1830 tot an einem Baum aufgehängt gefunden wird. Ein offensichtlicher Selbstmord – oder doch nicht? Bei Tageslicht kommt das ganze Ausmaß der Tat zum Vorschein: Jemand entnahm dem jungen Kadetten sein Herz, womit Landor von einem waschechten Mord ausgehen muss. Obwohl der erfahrene Detektiv bereits im Ruhestand ist, nimmt er sich dem Fall an.

Während der Ermittlungen trifft Landor auf den jungen Kadetten Edgar Allan Poe (Harry Melling), der vor allem durch sein reges Interesse an dem Fall sowie den Ermittlungen auffällt. Das kommt dem Meisterdetektiv gerade recht, denn der Schweigekodex der Akademie und der Kadetten behindern seine Ermittlungen. Kurzerhand macht er Poe zu seiner rechten Hand. Und der beweist mit seiner Vorliebe zum Morbiden ein besonderes Talent.

Klassische Detektivgeschichte mit Fakten und Fiktion

Die düstere Detektivgeschichte kann mit Christian Bale („Thor 4“), aber auch mit Harry Melling (Dudley Dursley in „Harry Potter“-Filmen) und Gillian Anderson („Akte X“) diverse Schauspiel-Größen in sich vereinen.

Der Film „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ bedient sich dabei frei an der Lebensgeschichte des Schriftstellers Edgar Allan Poe, der in jungen Jahren tatsächlich Kadett gewesen ist. Auch Poes spätere Werke werden von Produzent Scott Cooper in den Film eingewebt. Und obwohl diese, ausgehend von der erzählten Zeit des Films, erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen, gelingt die Mischung aus Fakten und Fiktion.

Christian Bale als Meisterdetektiv und Harry Melling als gesteltzter Schriftsteller Edgar Allan Poe sind ab sofort in „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ bei Netflix im Stream zu sehen.