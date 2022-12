Auf diese Krimikomödie hast du das ganze Jahr gewartet: Daniel Craig ist zurück

Die klassische Detektivgeschichte in „Knives Out“ war ein voller Erfolg – und das, obwohl er 2020 mitten in der Pandemie startete. Daniel Craig startete nicht als 007-Agent durch, sondern als Detektiv Benoit Blanc. Und nach seinem ersten Fall hat der Detektiv noch längst nicht die Nase voll – im Gegenteil. Der zweite Teil startet heute.

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“: Neuer Craig-Film ab heute

Einen Tag vor Heiligabend lässt Netflix die Katze aus dem Sack und präsentiert exklusiv den neuen Blockbuster mit Ex-007-Agent Daniel Craig. Trotz Ruhestand stehen Verbrechen und Ermittlungen weiterhin auf dem Plan des Schauspielers. In Agatha Christie-Manier, die den Regisseur Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“) inspirierte, ermittelt Craig als Detektiv Benoit Blanc nun im zweiten Teil „Glass Onion: A Knives Out Mystery“.

Und der bleibt, wie aus dem ersten Teil gewohnt, kauzig und verbindet die Filme miteinander. Denn in „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ wird ein neuer, in sich geschlossener Fall thematisiert, der keine Verbindung zu „Knives Out“ hat. In seinem neuen Fall hat Blanc es somit mit einer Gruppe von Freunden zu tun, die ihre Zeit gemeinsam auf einer Privat-Insel in Griechenland verbringen. Doch das hat keinen guten Ausgang – zumindest nicht für den Gastgeber. Denn dieser wird tot aufgefunden. Detektiv Blanc kommt ins Spiel und ermittelt in feinster Detektiv- und Whodunnit-Manier noch so kleine Streitigkeiten zwischen den Freunden. Denn das veranstaltete Krimi-Dinner birgt viele Scheinheiligkeiten. Es wird ermittelt, bis das Mörder-Spiel zu Ende gespielt ist – und ganz nebenbei erfährst du auch noch pikante Details zum Privatleben von Benoit Blanc.

So streamst du den „Knives Out“-Nachfolger

Ab sofort findest du „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ exklusiv bei Netflix im Stream. Auch

„Knives Out: Mord ist Familiensache“ findest du nach wie vor auf der Streaming-Plattform, sodass du beide Filme in einem Rutsch genießen kannst. Neben Daniel Craig sind in „Glass Onion“ auch Edward Norton als Miles Bron, Kate Hudson als Birdie Jay und Kathryn Hahn als Claire Debella zu sehen.

Mehr als 300 Millionen US-Dollar spielte der erste Teil des Mystery-Thrillers weltweit ein; Netflix sicherte sich kurz darauf die Rechte für gleich zwei Nachfolger. Auch beim Publikum konnte sich der Film, der an Kultfilme wie „Eine Leiche zum Dessert“ erinnert, beliebt machen: In der Filmdatenbank von Rotten Tomatoes erreicht „Knives Out“ eine Wertung von 97 Prozent.

Übrigens: Der Titel „Glass Onion“ soll sich an den gleichnamigen Beatles-Song anlehnen, den John Lennon und Paul McCartney für „The White Album“ schrieben, wie das Magazin Collider berichtet. „Knives Out“, der erste Teil, referierte hingegen einen Radiohead-Song, schrieb die Los Angeles Times.