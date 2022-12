Interstellar-Regisseur mit neuem Film zurück: So explosiv ist er – im wahrsten Sinne des Wortes

The Dark Knight, Inception, Interstellar, Tenet. All diese Blockbuster zählen zum Repertoire von Christopher Nolan, dem mit ihnen ein Coup nach dem anderen gelungen ist. Nun steht der nächste Film des britisch-amerikanischen Regisseurs in den Startlöchern und behandelt im wahrsten Sinne des Wortes eine explosive Thematik.

Christopher Nolan: Neuer Film mit historischer Bedeutung

Nolan meldet sich im kommenden Jahr mit einem neuen Kinofilm zurück. Die gewählte Thematik beleuchtet nichts Geringeres als die Erfindung der Atombombe, vor allem aber auch den Physiker dahinter: Robert Oppenheimer. Schlicht trägt auch der Film den gleichen Namen – „Oppenheimer“. Der US-amerikanische Physiker war Teil sowie Leiter des streng geheimen Manhatten-Projekts,

Nolan orientiert sich in der Verfilmung an dem Sachbuch „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“ über Oppenheimer von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Wahre Begebenheiten sind in dieser Verfilmung unabkömmlich. Etwa jene, dass Oppenheimer gemeinsam mit 15.000 Arbeitern drei Jahre lang die Atombombe entwickelte. Kurz, bevor der Zweite Weltkrieg endete, gelang es dem Manhattan-Projekt, die erste Atombombe der Welt fertigzustellen.

Doch die ersten Abwürfe hatten bekanntermaßen verheerende Folgen. Stichwort: Hiroshima und Nagasaki. Ob man diese Folgen absehen konnte oder wollte, sei dahingestellt. Oppenheimer geriet nach den Abwürfen in ein moralisches Dilemma, wechselte die Seiten und setzte sich dafür ein, dass eine Atombombe nie wieder vom Himmel fällt.

Peaky Blinders-Star in der Hauptrolle

In die Haut von Robert Oppenheimer schlüpft derweil Peaky Blinders-Star Cillian Murphy, mit dem Nolan in einigen seiner Filme bereits zusammenarbeitete. Als Gegenpart kommt Lewis Strauss, gespielt von Robert Downey Jr., zum Tragen, der mit dem Physiker als Mitglied der US-Atomenergiebehörde aneinander gerät.

Ein erster Trailer gibt nun bereits einen ersten Einblick in das Filmportrait über den Physiker und die Erfindung sowie Konsequenzen der Atombombe. Wie Nolan gegenüber dem Branchenmagazin Variety berichtet, soll er den Atombombentest ohne CGI-Effekte nachgestellt haben.

Bis „Oppenheimer“ in deutsche Kinosäle kommt, müssen Fans von Christopher Nolan sich noch ein wenig gedulden. Am 20. Juli 2023 ist es soweit – Stand jetzt.