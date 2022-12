Henry Cavill baut eigenes Filmuniversum mit Amazon Studios auf

Viele kennen Henry Cavill aus seinen Rollen in Superman und The Witcher. Nun arbeitet der Schauspieler jedoch an einem neuen Projekt, das nicht nur in seinem Ausmaß kolossal ist. Es handelt sich dabei um eine Verfilmung der Spielreihe „Warhammer 40.000“, die mittlerweile Kultstatus erreicht hat.

Was ist „Warhammer 40.000“?

Bei „Warhammer 40.000“ handelt es sich um eine Spielreihe, die als Brettspiel angefangen hat, aber mittlerweile in ziemlich jeder denkbaren Form verfügbar ist. Vom klassischen Brettspiel bis hin zu Videospielen und Romanen, „Warhammer 40.000“ lässt sich in vielen Formen erleben. Die Story des Spiels ereignet sich in einer dystopischen Zukunft, in der verschiedene Fraktionen um ihr Überleben im Universum kämpfen. Im Kampf ums Überleben ist es wichtig, ferne Planeten und gar ganze Systeme zu erobern. Im Kern des Spiels stehen Kämpfe zwischen den Fraktionen, in denen Spieler gegeneinander antreten.

Betrachtet man das Ausmaß, das das „Warhammer 40.000“-Universum mittlerweile erreicht hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Film und Fernsehen die Idee aufgreifen. Dies hat nun Amazon getan und möchte mit der Hilfe von Henry Cavill ein Filmuniversum schaffen, das „Warhammer 40.000“ gerecht wird. Immerhin gibt es mehr als 35 Jahre Material, das im neuen Filmuniversum verarbeitet werden muss. Inhaltlich ist bisher noch nichts über das neue Universum bekannt, doch Fans hoffen, dass Cavill dem Quellmaterial, wie auch bei seinen anderen Projekten, treu bleibt.

Henry Cavill und Amazon schaffen Filmuniversum

Das „Warhammer 40.000“-Filmuniversum soll dem Spiel in seinem Umfang so gerecht wie nur möglich werden. Geplant ist folglich nicht nur ein Film, sondern auch eine Serie, die das Universum erweitert. Henry Cavill steht dabei in einer der Hauptrollen vor der Kamera. Dies ist jedoch noch längst nicht alles, denn Cavill ist außerdem als ausführender Produzent am Projekt beteiligt. Henry Cavill hat das Projekt aus eigener Leidenschaft übernommen. Er selbst sammelt schon seit langer Zeit „Warhammer 40.000“ Figuren und bemalt diese.

„Warhammer 40.000“ gibt es seit über 35 Jahren.

Mit seinem aktuellen Projekt geht für ihn also ein lebenslanger Traum in Erfüllung. Damit ist er jedoch sicherlich nicht allein, denn „Warhammer 40.000“ wird von zahlreichen Gamern geliebt und eine Filmadaption ist für viele ein Grund zur Freude. Besonders, da Cavill selbst Leidenschaft und Wissen in sein neues Projekt einbringt. Er selbst war maßgeblich daran beteiligt, die Rechte an „Warhammer 40.000“ zu erwerben und so den Weg für sein neues Projekt zu ebnen. Amazon scheint außerdem der richtige Partner für ein Projekt wie dieses zu sein. Der gigantische Konzern ist nämlich bekannt dafür, viel Geld in Streaming-Projekte zu investieren. Zuletzt zeigte sich dies bei „Ringe der Macht“, wobei es sich um eine extrem aufwendige Serie handelt, die voller Special Effects steckt.

