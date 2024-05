Nintendo Switch 2: Nur noch digitale Spiele?

Vor wenigen Tagen kündigte der Präsident von Nintendo, Shuntaro Furukawa, an, dass es schon bald eine neue Konsole aus dem Hause Nintendo geben wird. Genauere Informationen gab er jedoch noch nicht bekannt. Das wirft bei vielen Spielern Fragen auf, die sich aktuell nicht beantworten lassen. Furukawa hat sich allerdings jetzt zu einer Sorge geäußert, die viele Spieler haben. Dabei geht es um nichts Geringeres als darum, wie Spiele auf der neuen Konsole gespielt werden.

Der Trend digitaler Verkäufe bei Nintendo

Kaum ein Laptop oder Computer verfügt heutzutage noch über ein DVD-Laufwerk. Das liegt unter anderem daran, dass ein Großteil der Videospiele heutzutage nicht von Discs installiert, sondern aus dem Internet heruntergeladen werden. Der gleiche Trend setzt sich auch bei Konsolen fort. Mit der Xbox Series S veröffentlichte Microsoft beispielsweise eine völlig Disc-freie Konsole. Auch Nintendo bietet Spielern über den Nintendo e-Shop die Möglichkeit, Spiele digital zu kaufen. Die meisten Nintendo-Games konnten jedoch bislang nach wie vor in physischer Form gekauft werden.

Mit der nahenden Veröffentlichung einer neuer Konsole stellt sich jetzt allerdings die Frage, wie es mit physischen Kopien weitergeht. In einem Interview wurde Furukawa genau diese Frage gestellt. Er betonte in seiner Antwort, dass digitale Verkäufe ein wichtiger Teil der Verkaufsstrategie von Nintendo sind. Dennoch möchte das Unternehmen auch physische Kopien weiterhin produzieren und unterstützen. Laut Furukawa soll sich an der bisherigen Verkaufsstrategie nichts ändern, obwohl er den Trend digitaler Verkäufe durchaus anerkennt. Er erwähnt außerdem die stetigen Verbesserungen im Bereich digitaler Downloads. Insgesamt möchte Nintendo sowohl digitale als auch physische Verkäufe stets verbessern und für beide Nutzergruppen optimieren.

Wer sich also Sorgen um die Zukunft physischer Kopien gemacht hat, der kann beruhigt sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob die Switch 2 auch ältere Spiele unterstützen wird. Doch sollte sie das tun, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch physische Kopien älterer Spiele kompatibel sind.