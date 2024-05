Mächtige Leistung: Eines der besten Handhelds ist bald noch besser

In unserem Test der ROG Ally konnte die schicke Handheld-Konsole überzeugen. Eine Schwachstelle der Konsole war jedoch von Anfang an die Akkulaufzeit. Asus hat jetzt jedoch angekündigt, wie sie die Ally in Zukunft noch besser machen wollen. Dabei steht unter anderem eine verbesserte Akkulaufzeit im Vordergrund. Doch das ist noch längst nicht alles.

ASUS ROG Ally X

Die neue Konsole soll den Namen Asus ROG Ally X tragen. Es handelt sich dabei nicht um eine völlig neue, zweite Version der Konsole, sondern um ein Redesign. Ein ähnliches Redesign hat Valve bereits mit dem Steam Deck OLED erfolgreich umgesetzt. Der Umfang der Änderungen ist im Fall der Ally jedoch etwas geringer. So hält die Konsole beispielsweise am bisherigen Display fest. Auch im Bereich des verbauten AMD Z1 Extreme Chip ändert sich nichts. Das ist jedoch auch nicht unbedingt nötig, wie unser Test der Konsole gezeigt hat. Zwar ist mehr Leistung immer ein Vorteil, doch die ROG Ally kann bereits genügend Power bieten, um sogar moderne AAA-Games möglich zu machen.

Doch was ändert sich dann bei der Asus ROG Ally X? Im Vordergrund des Redesigns steht eine verbesserte Akkulaufzeit. Shawn Yen von Asus verkündet im Interview mit The Verge, dass die Akkulaufzeit der Konsole substanziell verbessert werden soll. Dabei ist laut ihm nicht die Rede von 30 oder 40 Prozent, sondern deutlich mehr.

Das neue Design

Das ist jedoch nur dank einer neu entworfenen Ally möglich. Die ROG Ally X ist schwarz und bietet deutlich mehr Platz für eine größere Batterie. Dadurch wird die Konsole auch schwerer. Auch die Controller-Elemente sind von den Änderungen betroffen. Laut Asus handelt es sich hierbei jedoch lediglich um ein Feintuning und nicht etwa um grundlegende Änderungen. Zu den genauen technischen Daten hat sich Asus noch nicht geäußert. Es ist also unklar, wie viel Kapazität die neue Batterie wirklich bietet und ob sich sonst noch etwas für Spieler ändert.

Des Weiteren verändert Asus das Motherboard im Inneren der Konsole. So soll beispielsweise der SD-Karten Slot weiter von der Lüftung entfernt liegen. Das Unternehmen betont jedoch, dass dies nicht an Problemen mit dem bisherigen SD-Karten Slot liegt. Stattdessen geht es laut Asus darum, die Fläche im Inneren der Konsole zu optimieren.

Die ROG Ally X wird, anders als das Steam Deck OLED, teurer sein als die bisherige Ally. Zudem ersetzt die Konsole die bisherige Version nicht. Sie soll außerdem keinen direkten Nachfolger darstellen, denn laut Asus sollte ein richtiger Nachfolger nicht nur verbesserte Akkulaufzeit, sondern substanzielle Performance-Verbesserungen bieten. Genauere Informationen zur ROG Ally X soll es am 2. Juni geben.