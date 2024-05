Nur für kurze Zeit: Düsteres Steampunk-RPG komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „Circus Electrique“ und ein tolles Bonuspaket für „Firestone“ komplett kostenlos sichern. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 16. Mai um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„Circus Electrique“

Bei „Circus Electrique“ handelt es sich um ein handlungsbetontes RPG, in dem sich alles um die wundersame Welt des Zirkus dreht. Doch die atemberaubenden Zirkus-Aufführungen sind längst nicht das Verrückteste an diesem Spiel. Ganz normale Bürger von London werden plötzlich zu grausamen Killern und nur die Artisten deines Zirkus haben die nötigen Fähigkeiten, die Stadt zu retten. Dieses Spiel ist so vielschichtig wie kaum ein anderes. Vom Zirkus-Management bis hin zu taktischen Kämpfen: hier mangelt es an nichts. Nur diese Woche ist das Spiel kostenlos verfügbar.

Circus Electrique im Epic Games Store.

„Firestone Free Offer“

Des Weiteren bekommst du diese Woche ein Paket für das Spiel „Firestone“ geschenkt. Es enthält 200 Gems, 10 ungewöhnliche Kisten, 10 hölzerne Kisten, 5 Stahlkisten und vieles mehr. Enthalten sind unter anderem 2 exklusive Avatare und 2 tolle Skins.

Nächste Woche im Epic Games Store: Ein geheimnisvolles Spiel

Für gewöhnlich gibt Epic Games stets bekannt, welche Spiele du dir in der kommenden Woche sichern kannst. Das ist jedoch in dieser Woche nicht der Fall. Stattdessen kannst du dich auf ein geheimnisvolles Spiel freuen, das erst mit Beginn des Angebots enthüllt wird. Das Tolle daran? Meist handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen im Epic Games Store um besonders hochwertige Games. Um welches Spiel es sich handelt, erfährst du am 16. Mai um 17:00 Uhr.