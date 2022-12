Dieses neue Spiel macht „Elden Ring“ und „Dark Souls“ Konkurrenz

Ein neues Spiel des „Soulslike“-Genres wurde bei den Game Awards 2022 angekündigt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um irgendein Spiel, denn der neue Trailer sorgt für Aufsehen. Das Spiel, das den Namen „The Lords of the Fallen“ trägt, scheint viel Potenzial zu haben.

Würdige Konkurrenz für „Elden Ring“?

„Elden Ring“ ist ein Videospiel, das von FromSoftware entwickelt wurde und großen Erfolg erlangte. Es vereint eine packende Story mit anspruchsvollem Gameplay und beeindruckender Grafik, was Gamer vollends überzeugte. Das originale „Lords of the Fallen“ war das erste Spiel des „Soulslike“-Genres, das für Aufsehen sorgte und nicht von FromSoftware stammte. Nach einem solchen Erfolg hat der Publisher CI Games nach einem Studio gesucht, das eine Fortsetzung umsetzen kann. Ein neuer Trailer zeigt nun, dass die Wahl des neuen Entwicklers eine gute war, denn das Spiel sieht besser aus als je zuvor.

Die Story von „The Lords of the Fallen“ bietet Spielern einen interessanten Twist, indem sie zwei sehr verschiedene Welten vereint. Der Protagonist kann dabei in beide Welten sehen, in denen grausame Monster darauf warten, bekämpft zu werden. Der Einfluss von FromSoftware Titeln auf das Fantasy Setting des Spiels ist dabei deutlich sichtbar. So sind die Monster im Spiel völlig verschieden, von Kreaturen, die dem Begriff „Bodyhorror“ gerecht werden, bis zu magischen Wesen ist hier alles vertreten. Du kannst dich also auf eine Vielzahl verschiedener Kämpfe einstellen, die allesamt unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen.

Die Welt von „The Lords of the Fallen“

Der neue Trailer gibt dir schon jetzt einen Einblick in die verschiedenen Welten des Spiels. Neben grausamen Monstern zeigt er auch einige Orte, an denen du dich im Laufe des Spiels aufhalten wirst. Wie man es von einem Fantasy-Setting erwartet, sind klassische Locations in „The Lords of the Fallen“ vertreten. Es handelt sich dabei etwa um eindrucksvolle Burgen, Höhlen und verlassene Städte. Die Orte im Spiel erscheinen ganz unterschiedlich, je nachdem welche Welt der Protagonist betrachtet. Um zwischen den beiden Welten zu vermitteln, steht dir dabei eine magische Lampe zur Verfügung. Sie erlaubt es dir, Dinge zu erblicken, die dir sonst verwehrt bleiben.

Das Spiel ist inspiriert von anderen „Soulslike“-Games.

„The Lords of the Fallen“ macht insgesamt einen hervorragenden Eindruck und ist besonders für Fans des „Soulslike“-Genres hochinteressant. Zwar ist das Spiel maßgeblich von Titeln wie „Elden Ring“ inspiriert, bringt jedoch genug eigene Elemente ein, um sich von der Masse abzuheben. Bist du also auf der Suche nach einem anspruchsvollen Spiel, das dich gleich in zwei verschiedene Welten eintauchen lässt, dann ist dieses Spiel genau richtig. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Das Spiel kommt für den PC, die PlayStation und Xbox auf den Markt. Du kannst die beiden Welten des Spiels auf der offiziellen Website bereits jetzt erkunden und entdecken, was sie so besonders macht.