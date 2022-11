Pokémon Karmesin und Purpur: Dieser Glitch belohnt dich fürs Verlieren

Pokémon Karmesin und Purpur können zwar mit einer tollen Story und interessanten Spielmechaniken überzeugen, sind jedoch leider von technischen Problemen geplagt. Mal fliegt man durch den Boden ins Nichts, das nächste Mal hängt das Spiel so sehr, dass Menschen sich in Roboter verwandeln. Die meisten Probleme lassen sich jedoch im Multiplayer-Modus der neuen Spiele finden. Aktuell macht ein seltsamer Glitch die Runde, der dich für das Verlieren belohnt.

Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur

Pokémon Karmesin und Purpur haben auf die Raid Mechanik von Schwert und Schild aufgebaut, indem sie die Tera-Raids eingeführt haben. Es handelt sich hierbei um schwierige Kämpfe gegen Pokémon, die du auch online bestreiten kannst. Die Kämpfe sind schwerer als alle sonstigen Kämpfe, denen du im Laufe des Spiels begegnest. Deswegen schaltest du die besonders schwierigen Tera-Raids auch erst frei, nachdem du das Spiel beendet hast. Da die Schwierigkeit so hoch ist, gibt es als Belohnung für erfolgreiche Raids besonders seltene und mächtige Items. Diese sollen besonders schwer zu erlangen sein, doch ein merkwürdiger Glitch hat dies nun vorerst geändert. Nun kann es dir nämlich passieren, dass du auch für verlorene Tera-Raids Belohnungen erhältst.

Dies bezieht sich jedoch nur auf Kämpfe, die du online mit anderen Spielern bestreitest. Hier kann es dir nämlich passieren, dass auch nach einem verlorenen Kampf still und heimlich Gegenstände in deinem Inventar erscheinen. Dieser Glitch scheint jedoch nur dann zu funktionieren, wenn du dem schwierigen Tera-Raid eines anderen Spielers beitrittst. Außer dem Host des Kampfes, erhält jeder Spieler auch bei einem Verlust sämtliche Belohnungen. Am zuverlässigsten funktioniert dieser Glitch, wenn du von einem Freund mithilfe eines Codes zu einem Kampf eingeladen wirst. Hier bekommst du die Belohnungen jedes Mal. Mit zufälligen Spielern scheint dies nur einmal der Fall zu sein.

Technische Probleme im Spiel

Pokémon Karmesin und Purpur sind von zahlreichen Problemen geplagt. Die meisten davon betreffen den Multiplayer-Modus das Spiel und ruinieren für manche die Spielerfahrung. So kann beispielsweise auch dieser Glitch von Spielern genutzt werden, um sich einen unfairen und unverdienten Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Manche Spieler bringen absichtlich schlechte Pokémon in Tera-Raids, nur um schnell zu verlieren und so rasant Belohnungen zu sammeln. Dies ist besonders dann ein Problem, wenn solche Spieler den Kämpfen andere beitreten, die ehrlich gewinnen möchten. Ihnen könnte nämlich so der Spaß am Spiel genommen werden.

Aktuell ist nicht bekannt, ob eventuelle Updates und Patches für Pokémon Karmesin und Purpur geplant sind, die diese fatalen Bugs und Glitches beheben. Aktuell ist das Spiel jedoch voll von Exploits und Bugs, die viele dazu verleiten, sich Vorteile zu erschleichen. Die Schuld daran tragen jedoch eindeutig die Entwickler, die untätig dabei zuschauen, wie Spieler den Spielspaß anderer ruinieren. Fraglich ist, ob dieser Bug bis zum Beginn des neuen Tera-Raid Events behoben ist.