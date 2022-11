Nur noch kurz mit bis zu 90 Prozent Rabatt: Aktuelle Bestseller-Games zu unschlagbaren Preisen

Die kalte Jahreszeit hat begonnen und bringt Regen und graue Himmel mit sich. Umso besser ist es, dass gerade rechtzeitig wieder die Herbstaktion bei Steam läuft. Und in der kannst du dich mit zahlreichen Videospielen zu unschlagbaren Preisen eindecken. Bist du also noch auf der Suche nach einer guten Indoor-Beschäftigung, dann ist jetzt die ideale Möglichkeit gekommen. Überlege jedoch nicht zu lange, denn die Herbstaktion läuft nicht mehr lange. Sie endet bereits am 29.11. um 19 Uhr, weswegen dir nicht viel Zeit bleibt.

Aktuelle Spiele bis zu 90 Prozent reduziert

Die Herbstaktion bei Steam beinhaltet nicht nur zeitlose Klassiker wie „Grand Theft Auto 5“ und „Red Dead Redemption 2„, sondern auch aktuelle Games wie „FIFA 23“ und „Tiny Tina’s Wonderland“. Das aktuelle FIFA ist um 40 Prozent reduziert und „Tiny Tina’s Wonderland“ gibt es aktuell für die Hälfte des normalen Preises. Das Spiel kostet dich nur jetzt also 30, statt satten 60 Euro. Wer sehnsüchtig das neue „God of War: Ragnarok“ erwartet, das leider aktuell nur für die PlayStation verfügbar ist, der kann sich „God of War“ für den PC aktuell für nur 37,50 Euro sichern.

Auch „Sid Meier’s Civilization VI„, das zwar schon 2016 auf den Markt kam, aber noch immer top aktuell ist, gibt es jetzt zu einem unschlagbaren Preis. Beim Kauf des Spiels sparst du dir aktuell ganze 54 Euro, denn das Spiel ist um 90 Prozent reduziert. Bist du also auf der Suche nach einem Spiel, in das du zahlreiche Stunden investieren kannst, dann ist dieses Angebot genau das richtige für dich.

Red Dead Redemption 2 ist eines der besten Videospiele der letzten Jahre.

Indie Games und mehr bei Steam

Selbstverständlich beteiligen sich an der Herbstaktion bei Steam jedoch nicht nur große Spiele von Triple A Studios. Auch Indie-Entwickler und kleinere Studios haben ihre Spiele massiv reduziert. Das Hype-Spiel „Stray„, welches vor wenigen Monaten für Aufregung sorgte, ist beispielsweise auch um 20 Prozent reduziert und kostet dich aktuell nur 21,50 Euro. Möchtest du nicht zu tief in deinen Geldbeutel greifen und hast eine Vorliebe für Survival Games, dann können wir dir „ARK: Survival Evolved“ ans Herz legen, das dich aktuell weniger als 5 Euro kostet.

Stray konnte dem Hype gerecht werden.

Besitzt du ein VR-Headset, wie die Pico 4 und bist noch auf der Suche nach Games, dann enttäuscht die Herbstaktion dich auch nicht. Das geniale Action-Story-Game „Half Life: Alyx“ ist aktuell um ganze 60 Prozent reduziert. Möchtest du eher in einer virtuellen Realität entspannen, dann ist auch „Kayak VR: Mirage“ um 20 Prozent reduziert. In diesem Spiel fährst du mit deinem Kayak durch wunderschöne Landschaften, die du in VR betrachten und bestaunen kannst.