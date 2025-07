Bis zu 72 % Rabatt zum Prime Day: Solar-Geräte & Zubehör kurzzeitig richtig günstig!

Auch in diesem Jahr lockt der Prime Day mit attraktiven Angeboten aus allen Sparten der Technik auf Amazon. Wer die Sommersonne nutzen möchte, um die eigenen Stromkosten dauerhaft zu senken, kann dabei jetzt von einem besonderen Angebot profitieren. Denn der bekannte Hersteller von Powerstations, Bluetti, reduziert einen Großteil des eigenen Sortiments um bis zu 72 Prozent.

Auch Bluettis neuste Powerstation, die Elite 100 V2 kannst du dir dadurch für lediglich 549 statt 799 Euro sichern. Durch den Wegfall der Mehrwertsteuer in Deutschland sinkt der Preis sogar auf bis zu 461 Euro herab. Doch damit nicht genug. Wer die Powerstation über den offiziellen Bluetti-Store oder Amazon bestellt, sichert sich weitere 5 Prozent Preisnachlass – zumindest wenn du beim Kauf unseren Code BLUETTIID einlöst (gültig bis Ende des Jahres).

Bluetti Elite 100 V2 Powerstation – kompakter Reisebegleiter mit Turboladung

Die Bluetti Elite 100 V2 besticht durch ein reduziertes Gewicht von lediglich 11,5 kg bei einem Volumen von nur 17 Litern. Dank integrierter Tragegriffe ist das Modell dadurch perfekt, um als praktischer Reisebegleiter für den nächsten Camping-Ausflug oder Roadtrip in die Natur zu dienen. Besonders spannend für alle, die viel Zeit mit Strombedarf fernab des Netzes verbringen: Die Turbo-Aufladung ist nicht nur auf den Anschluss ans Stromnetz begrenzt. Zwar kannst du so innerhalb von 45 Minuten deine Powerstation auf 80 Prozent über den Schukostecker aufladen. Ebenso sorgt jedoch der 1.000 Watt Solareingang inklusive MPPT dafür, dass 70 Minuten zur vollständigen Aufladung hierüber genügen. Perfekt also, wenn du neben deiner Powerstation auch Solarmodule auf deinen Ausflug mitnimmst.

Doch auch ohne Solarenergie oder Steckdose bist du keineswegs am Ende deiner Optionen angelangt. Ein bis zu sechsmal schnelleres Aufladen im Auto ist laut Bluetti mit der neuen Powerstation ebenfalls möglich. Fernab des Netzes stellt dir die Elite 100 V2 eine Ausgangsleistung von 1.800 Watt bereit, im Power Lifting Modus sind sogar bis zu 2.700 Watt möglich. Die Speicherkapazität von 1.024 Wattstunden eignet sich gut für ein Einsteigermodell, das mobil bleiben möchte. Durch die integrierten LiFePO4-Zellen sollen über 4.000 Ladezyklen gesichert sein. Diese Batterietechnologie gilt als die zuverlässigste und langlebigste für Stromspeicher auf dem heutigen Markt.

Ebenfalls praktisch: Dank insgesamt 9 Anschlüssen sowie einem USV-Backup in 10 ms versorgst du deine Elektrogeräte nicht nur problemlos, sondern auch unterbrechungsfrei. Bei einem Lärm von lediglich 30 dB auch, wenn du dein Smartphone etwa über Nacht mit der Powerstation aufladen möchtest, ohne dass der Lärm deinen Schlaf behindert. Übrigens: Bluetti konnte sich (wenn auch mit einem anderen Gerät) zuletzt sogar an die Spitze des ADAC-Tests von mobilen Powerstations katapultieren. Der Hersteller liefert also definitiv hochwertige Geräte.

Passend zum Prime Day massiv sparen

Das klingt alles spannend? Dann ist aktuell der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen. Wie eingangs schon erwähnt nutzt Bluetti nämlich den aktuell laufenden Prime Day, um seine Powerstations und weiteren Geräte bis zu 72 Prozent im Preis zu senken. Die Elite 100 V2 rutscht dadurch auf nur 549 Euro – und durch den Wegfall der Mehrwertsteuer in Deutschland kannst du sogar bereits ab 461 Euro an das Gerät kommen.

Bist du hingegen auf der Suche nach weiteren Solar- und Zubehör-Deals, solltest du in jedem Fall auch auf der Bluetti-Webseite vorbeischauen. Hier findest du alle weiteren Angebote des Herstellers.

