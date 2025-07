MediaMarkt reagiert auf Hitzewelle: Spezial-Ausverkauf mit praktischen Produkten Lilly Weiler 3 Minuten

Der Sommer in Deutschland ist vielerorts in vollem Gange. Auch wenn es zwischenzeitlich wieder etwas abkühlt, steht die nächste Hitzewelle sicherlich schon in den Startlöchern. Damit du darauf vorbereitet bist, läuft bei MediaMarkt ein Spezial-Sale.