Pokémon Karmesin und Purpur: Viel Hype und doch enttäuschend?

Pokémon Karmesin und Purpur sind die ersten echten Open-World Spiele von Pokémon. Sie sollen den Reiz einer offenen Welt mit Elementen der klassischen Pokémon-Spiele gekonnt verbinden. Im Test haben wir nun für dich herausgefunden, ob das Spiel dies wirklich schafft und woran es scheitert.

Erster Eindruck und technische Probleme

Startet man zum ersten Mal Pokémon Karmesin oder Purpur, dann weicht die Vorfreude leider recht schnell der Verwirrung, denn etwas stimmt mit dem Spiel nicht ganz. Sogar während des cinematischen Videos zu Beginn des Spiels, scheint dieses merklich zu stottern. Wer jetzt denkt, dass dieses Problem vielleicht exklusiv zu Beginn des Spiels besteht, der wird schnell enttäuscht. Das Problem mit der Framerate zieht sich durch das gesamte Spiel, ebenso wie Probleme mit der Darstellung von Licht und Schatten, sowie zahlreiche Instanzen, in denen Pokémon während Kämpfen einfach in den Boden verschwinden. Achtet man einmal zu sehr auf den Hintergrund, so fällt auf, dass Menschen und Pokémon in der Distanz plötzlich Slow Motion Roboter sind. Doch woher kommen diese ganzen Probleme?

Die genaue Antwort darauf ist wohl nur den Entwicklern des Spiels wirklich bekannt. Klar ist jedoch, dass Pokémon Karmesin und Purpur mit technischen Problemen zu kämpfen haben, die alles andere in den Schatten stellen. Dies ist besonders schade, da es sich um wirklich gute Pokémon-Spiele handeln. Mit drei verschiedenen Storys bietet das Spiel unglaublich viel Content, die Charaktere sind ansprechend und die Pokémon der neunten Generation sind interessant und neu.

Die Open World des Spiels ist groß und dennoch fühlt es sich an, als würde man sich extrem langsam bewegen. Besonders im Vergleich zu anderen Pokémon-Spielen fehlt das Gefühl von Geschwindigkeit. Dies könnte daran liegen, dass das Spiel einzelne Chunks nicht schnell genug lädt, um schnellere Fortbewegung zu erlauben. Das klingt jetzt alles sehr negativ, doch kann das Spiel sich dennoch retten?

Rettung durch Gameplay

Für uns ist die Antwort auf diese Frage ein vorsichtiges Ja. Pokémon Karmesin und Purpur haben mit vielen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, sind aber dennoch sehr gute Spiele. Ohne ihre technischen Probleme wären sie nahezu perfekte Pokémon-Games. Die Spiele bieten extrem viel Story, die über die ganze Map verteilt ist. Aus diesem Grund besuchst du als Spieler Regionen mehrmals und deine Reise fühlt sich um einiges abwechslungsreicher an. Doch auch hier kommt wieder ein Problem ins Spiel: Warum hat ein Spiel wie Pokémon Karmesin und Purpur keinerlei Level Scaling?

Level Scaling ist eine Spielmechanik, die deine Gegner mit dir wachsen lässt. Wilde Pokémon würden sich somit an dein Level anpassen, damit du dich stets auf herausfordernde Kämpfe freuen kannst. Auch Gym Trainer würden so dafür sorgen, dass dein Level weder zu hoch, noch zu niedrig ist. Dies wäre gerade in Pokémon Karmesin und Purpur notwendig gewesen, da die Spiele dir versprechen, dass du alles in deiner eigenen Reihenfolge erledigen kannst. Dies ist jedoch nicht wirklich der Fall, wenn die Herausforderungen weiterhin fest nach Leveln gestaffelt sind. Das Spiel hat also nur insofern recht, als du in der Arena anfangen kannst, die du am besten findest. Wählst du jedoch die falsche Arena, dann kannst du dich auf eine sichere Niederlage vorbereiten. Dir wird eine wirklich schöne Open-World geboten, die jedoch nur die Illusion der freien Wahl erweckt. Tatsächlich gibt es vom Spiel eine sehr strikte Reihenfolge, in der du die verschiedenen Aufgaben angehen solltest, damit du weder über- noch unterlevelt bist.

Der Traum des perfekten Pokémon Spiels

Mittlerweile ist vermutlich klar geworden, dass wir bei diesem Spiel beide Augen zukneifen müssen, um auf die positiven Aspekte zu achten. Es gibt sie jedoch definitiv, denn das Spiel macht einfach Spaß. Wenn man sich einmal mit den technischen Problemen abgefunden hat, dann kann man sie recht schnell in den Hintergrund schieben, auch wenn sie weiterhin ärgerlich bleiben. Auch das Problem des Level Scalings ist zwar enttäuschend, da es die Erwartung eines echten Open-World Spiels ein wenig trübt, aber insgesamt ist es kein schlimmer Fehler, der das Spiel vollends ruiniert. Besonders die Story und die Charaktere konnten im Test punkten. Das Spiel schafft es erfolgreich, neue Features wie automatische Kämpfe und das Konzept der Tera Typen zu integrieren, aber dabei nicht zu stark von der Grundformel abzuweichen.

Wenn jedoch alles funktioniert und Pokémon gerade nicht hängt oder einem Bug zum Opfer fällt, dann ist es ein schönes Spiel. Die Landschaft ist gelungen, das Design der Pokémon ist gefällig und Kämpfe fühlen sich lebendig an. Man kann definitiv stundenlang in die Welt von Pokémon Karmesin und Purpur abtauchen und auch eine gute Zeit dort verbringen. Die neuen Mechaniken bringen viel Abwechslung ins Spiel und vor allem der Multiplayer-Modus ist für viele ein absolutes Highlight. Aktuell finden sich hier leider auch die meisten Bugs, doch hoffentlich ändert sich das in Zukunft noch.

Es handelt sich um gelungene Spiele mit kleinen Mängeln.

Fazit zu Pokémon Karmesin und Purpur

Insgesamt sind Pokémon Karmesin und Purpur gelungene Pokémon-Spiele, die jedoch am Open-World Aspekt scheitern. Von den technischen Problemen bis zum fehlenden Level Scaling, die Welt des Spiels kann nicht vollends überzeugen. Das ist schade, denn das Spiel hat alles, was es bräuchte, um fantastisch zu sein. Bedauerlicherweise schaffte man es jedoch nicht, die einzelnen Teile richtig anzuordnen und in ihrer Durchführung zu perfektionieren.

Fans können nur hoffen, dass das Spiel in Zukunft ein Update erhält, dass Probleme wie die instabile Framerate und kaputte Lichteffekte adressiert und behebt. Sind diese Probleme nämlich einmal aus der Welt, dann würde das Spiel nur noch geringe Mängel aufweisen, über die man leicht hinwegsehen kann.

Pro

Extrem gute Story

Interessante neue Features

Schöne Spielwelt

Contra