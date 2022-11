JBL Quantum 910: Kabelloses Premium-Gaming-Headset mit 39 Stunden Laufzeit

Die Gaming-Serie Quantum steht für hochqualitatives Gaming-Equipment aus dem Hause JBL. Die Marke von Harman/Kardon hat hier seit Jahren einige Top-Headsets und Sound-Artikel auf Lager. 2022 dazugekommen ist das JBL Quantum 910, ein Gaming-Headset. Wir schauen uns an, was das neue Premium-Headset so alles kann. Wichtig bei Gaming-Kopfhörern sind neben dem guten Klang und dem ordentlichen Mikrofon auch eine angenehme Passform, damit das Headset auch in stundenlangen Sessions nicht stört.

JBL Quantum 910: Kabelloses Gaming-Headset mit ANC

Das Gaming-Headset JBL Quantum 910 beherbergt eine ganze Reihe Premium-Features, die Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Außerdem kommt es ohne Kabel aus und bietet somit viel Freiheit beim Spielen. Verzögerungen, die das Gaming-Erlebnis beeinträchtigen, musst du dadurch aber nicht in Kauf nehmen. Denn die 2,4-GHz-Verbindung sorgt für eine Konnektivität mit geringer Latenz. Alternativ kannst du dich aber auch via Bluetooth mit PC oder Konsole verbinden. Damit du jederzeit ungestört bist und vollkommen in die virtuelle Welt eintauchen kannst, lassen sich irritierende Umgebungsgeräusche dank aktivem Noise Cancelling gekonnt ausblenden.

Auch in puncto Sound ist das Gaming-Headset mit einigen Extras gespickt, die die Gaming-Erfahrung zusätzlich verbessern. So bietet das Headset einen räumlichen Klang mit Head-Tracking-Funktion, die auch beim kabelgebundenen JBL Quantum One zum Einsatz kommt. Die sorgt dafür, dass die Sensoren im Headset erkennen, wie du deinen Kopf gerade hältst. Der Sound passt sich entsprechend genau an die Position deines Kopfes an.

Bis zu 39 Stunden Laufzeit und Mikrofonarm mit praktischer Mute-Funktion

Das JBL-Headset bietet eine enorm lange Akkulaufzeit von bis zu 39 Stunden, wodurch du theoretisch Tag und Nacht mit deinen Freunden in andere Welten abtauchen kannst. Sollte der Akku einmal leer gehen, kannst du das JBL Quantum 910 aber auch mit einem Kabel verbinden – praktisch: Der Akku des Headsets lädt sich während der Nutzung auf.

Eine Technologie zur Geräuschunterdrückung kommt auch beim Mikrofon zum Einsatz. Die blendet Geräusche in deiner Umgebung aus, damit deine Teammitglieder dich ohne etwaige Störungen verstehen können. Außerdem sinnvoll: Klappst du den Mikrofonarm nach oben, schaltet sich das Mikrofon sofort stumm. Bei MediaMarkt etwa kostet das Premium-Headset JBL Quantum 910 aktuell 249 Euro – Versandkosten musst du nicht bezahlen.