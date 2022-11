Prime Gaming: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im November

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im November kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele im November

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Indiana Jones and the Last Crusade

Facility 47

WRC 9

Etherborn

Whispering Willows

Last Day of June

Das absolute Highlight des Monats ist definitiv “Fallout: New Vegas”. Nachdem es im letzten Monat “Fallout 76” kostenlos gab, kannst du nun, statt nach West Virginia, in die Mojave Wüste aufbrechen. Hier arbeitest du als einfacher Kurier, wirst jedoch nach einer misslungenen Lieferung in eine Verschwörung verwickelt, die das Schicksal von ganz New Vegas bestimmt. Schließe dich einer der Fraktionen an und kämpfe um den Strip, der die ultimative Macht über die Region hält. Wem schwörst du deine Treue und an wessen Seite ziehst du am Ende in den Kampf? Die Entscheidung liegt ganz bei dir in diesem fantastischen Open-World-RPG.

In „Fallout: New Vegas“ erkundest du die zerstörte Mojave Wüste.

Fährst du jedoch lieber Autos auf riskanten Strecken, dann ist “WRC 9” wohl besser für dich geeignet. In dieser Off-Road-Simulation stellst du dein Können hinter dem Lenkrad auf der ganzen Welt unter Beweis. Das Spiel bietet dir drei neue Rallyes, 35 Special Stages und komplett überarbeitete Motorgeräusche für eine besonders realistische Erfahrung. Zöger also nicht und schwing dich im November hinter das virtuelle Steuer deines Off-Road Favoriten.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im November wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für “Dead by Daylight”, “Pokémon GO”, “Battlefield 2042” und viele mehr. Auch für GTA Online kannst du dir im November wieder zahlreiche Vorteile sichern, wie zum Beispiel massenhaft In-Game-Währung. Eine Übersicht über alle Vorteile findest du auf der offiziellen Seite von Prime Gaming.