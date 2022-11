Aktuelle Gratis Games im Epic Game Store: Mit diesem brutalen Spiel sparst du dir 40 Euro

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Saturnalia” und “Warhammer 40.000: Mechanicus” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 3. November um genau 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Filament”

Eine geheimnisvolle Störung auf dem Vorzeigeforschungsschiff Alabaster der Filament Corporation sorgt für Bedenken. Neben einer Abriegelung des Schiffs ist außerdem die gesamte Besatzung verschwunden. Gehe in “Filament” an Bord und versuche, die Ursache der mysteriösen Störung zu finden. Auf deiner Suche nach Antworten löst du spannende Rätsel und wirst in eine Story verwickelt, die zum mitfiebern anregt. Schaffst du es, die Alabaster nicht nur zu betreten, sondern auch lebendig wieder zu verlassen? Mit dem Angebot im Epic Game Store reduziert sich der Preis von 17 auf 0 Euro.

Jetzt gratis: “Rising Storm 2: Vietnam”

In diesem Action-geladenen Game begibst du dich auf nach Vietnam, wo du anderen Spielern auf dem Schlachtfeld gegenübertrittst. In Partien mit 64 Spielern startest du auf über 20 Karten in den Kampf. Zur Verfügung stehen dir dabei über 50 Waffen, 4 steuerbare Hubschrauber, Minen, Fallen und Tunnel. “Rising Storm 2: Vietnam” ist so authentisch, wie es brutal ist. In diesem Spiel zählt jede Sekunde, denn das Kämpfen hört hier nie auf. Und das beste: Zusammen mit Filament kannst du hier knapp 40 Euro sparen. Denn „Rising Storm 2: Vietnam“ kostet regulär 22 Euro und zurzeit nichts.

Schaffst du es, den Kampf in Vietnam zu gewinnen?

Bald im Epic Games Store Angebot: “Alba – A Wildlife Adventure”

“Alba – A Wildlife Adventure” ist das perfekte Spiel für alle Tierfreunde, die auch in der virtuellen Welt etwas bewegen wollen. In diesem Spiel rettest du die Tierwelt einer wunderschönen Insel, indem du die heimischen Menschen zum Umdenken bewegst. Auf deiner Reise findest du neue Freunde, aber auch Menschen, die dir gegenüberstehen. Schaffst du es, alle Tierarten auf dieser wunderschönen, mit Liebe zum Detail gestalteten Insel zu finden?

In diesem Spiel rettest du die Tiere einer wunderschönen Insel.

Bald gratis: “Shadow Tactics”

Bei “Shadow Tactics” handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das dich ins Japan der Edo-Ära eintauchen lässt. Ein neuer Shogun herrscht hier über das Land und versucht, für Frieden zu sorgen. Er muss sich jedoch vielen Verschwörungen und Aufständen stellen. Zu diesem Zweck rekrutiert er fünf Spezialisten, um seine Feinde strategisch und heimlich auszuschalten. Kannst du dem Shogun dabei helfen, für Frieden im Land zu sorgen? Das Spiel ist ab dem 10. November gratis im Epic Games Store erhältlich.