Pokémon, Among Us und Apex Legends: Das sind die Gaming-News der Woche

Auch diese Woche hat sich in der Welt des Gamings wieder einiges getan. Neben neuen Spielen gab es auch in anderen Bereichen interessante News, die du nicht verpassen solltest. Wir haben hier für dich einige der wichtigsten und interessantesten Meldungen gesammelt.

Pokémon Karmesin und Purpur: Wichtige Infos

In weniger als einer Woche kommen endlich Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur auf den Markt. Jetzt ist bekannt, wann genau du die digitale Version des Spiels herunterladen und zocken kannst. Da die Spiele vermutlich dem Veröffentlichungsmuster anderer Nintendo Switch Games folgen, ist bereits jetzt bekannt, dass die Games vermutlich am 17. November um 21:00 der Pacific Standard Time live gehen. In Deutschland bedeutet dies, dass du ab 6:00 morgens am 18. November zocken kannst. Für Fans also der perfekte Start ins Wochenende.

Jedoch warnen viele Quellen bereits vor Leaks, die in den kommenden Tagen auf Spieler zukommen könnten. Manch einer hat es geschafft, sich bereits jetzt eine Kopie des Spiels anzueignen. Möchtest du deinen Spielspaß nicht von Spoilern ruiniert haben, dann solltest du bis zum 18. November besonders vorsichtig sein.

Schon bald gehen Pokémon Karmesin und Purpur an den Start,

Among Us in VR?

Among Us war über lange Zeit hinweg eines der beliebtesten und bekanntesten Spiele überhaupt. Mittlerweile hat sich der Hype um das Spiel zwar gelegt, aber es bleibt weiterhin ein lustiger Zeitvertreib, der besonders mit Freunden sehr viel Spaß macht. Nun gibt es für das Spiel eine VR Version. Dank dieser neuen Version kannst du das Game, wie du es kennst und liebst, nun auch in Virtual Reality spielen. Dabei spielst du in der First-Person-Perspektive, wodurch das Spiel nochmal packender und realistischer wird.

Es soll sich bei der VR-Adaption des Spiels um eine der besten überhaupt handeln. Sowohl die Steuerung, als auch das Gameplay, sollen nämlich besonders gut an die VR Spielwelt angepasst sein. Aktuell fehlen der Adaption zwar noch einige Elemente der normalen Version, doch das könnte sich schon bald ändern.

The Game Awards + Discord

Schon bald ist es wieder soweit: Die Game Awards des Jahres finden statt. Es ist zwar noch nicht bekannt, welche Spiele um die einzelnen Preise und Auszeichnungen gewinnen, doch die Game Awards sehen in diesem Jahr vielversprechend aus. So haben sie beispielsweise eine Kollaboration mit Discord angekündigt. Discord ist ein bei Gamern sehr beliebter Voice-, Video- und Textchat, den viele zur Kommunikation während Videospielen nutzen. The Game Awards hat nun einen eigenen Discord Channel, auf dem Spieler für ihre Favoriten abstimmen können. Außerdem gibt es eine neue Auszeichnung für den besten Community-Support, die in diesem Jahr verliehen wird.

Apex Legends: Dieser Bug ist bald Geschichte

Season 15 von Apex Legends ist von einem wirklich frustrierenden Bug geplagt: Spieler können ihre Waffe nicht in Türrahmen nachladen. In Apex Legends gibt es zwar immer wieder kuriose Bugs, doch dieser ist definitiv einer der witzigsten. Wer nämlich in einem Türrahmen steht, der kann seine Waffe beim besten Willen nicht nachladen. Ein Entwickler hat nun jedoch bekannt gegeben, dass auch dieser Bug bald Geschichte sein soll. Ein Hotfix kommt bald raus, der den frustrierenden Bug ein für alle Mal beseitigt.