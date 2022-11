Nach Aus für Henry Cavill: Bildgewaltiger und blutiger Witcher-Trailer enthüllt

Für Fans der Witcher-Bücher und -Spiele waren die beiden vorangegangenen Wochen ein wahres Fiasko. Denn während die Umsetzung der gleichnamigen Netflix-Serie insbesondere ab Staffel zwei viel Kritik vonseiten der Fangemeinde erntete, wurde die Geralt-Interpretation von Schauspieler Henry Cavill stets hochgelobt. Nun verkündete der Darsteller seinen vorzeitigen Rücktritt. Den Zuschauern ist daher lediglich eine einzige weitere Staffel mit Cavill als Geralt von Riva vergönnt. Bevor diese erscheint, kommt jedoch eine weitere Serie aus dem The Witcher-Universum. Und diese wird sowohl bildgewaltig als auch blutig, wie ein neuer Trailer verrät.

The Witcher-Prequel – In der Elfenwelt

Der neue Trailer zur kommenden Mini-Serie „The Witcher: Blood Origin“ versetzt den Beobachter 1.200 Jahre in die Vergangenheit – in die Elfenwelt. Inhaltlich wird dabei laut Netflix „die vergessene Geschichte von der Erschaffung des ersten Hexers“ erzählt. Parallel thematisiert die Story jedoch auch die Begebenheiten, die zu der „Sphärenkonjunktion“ geführt haben, welche Geralt in der zweiten Staffel der Hauptserie Schwierigkeiten bereitet. Denn im Rahmen dieser wurden die Welten der Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen.

Weitere Infos zur Handlung sind noch nicht bekannt. Allerdings verschafft der Teaser-Trailer knappe Einblicke in zahlreiche Schlachten und Kämpfe. Auf eine ruhige Serie brauchen sich Witcher-Fans also nicht einzustellen. Zur Besetzung gehören unter anderem Michelle Yeoh, Sophia Brown und Jacob Collins-Levy. Die vierteilige Vorgeschichte feiert am 25. Dezember ihre Premiere – exklusiv auf Netflix.

Nicht das erste Witcher-Prequel

Bei The Witcher: Blood Origin handelt es sich nicht um das erste Netflix-Prequel aus dem The Witcher-Universum. 2021 veröffentlichte der Streaming-Dienst mit „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ bereits einen etwa 80-minütigen Animationsfilm, der die Lebensgeschichte des alten Hexers Vesemir in das Rampenlicht rückt.