Massenhaft neue Spiele: Das sind die wichtigsten Games und DLCs

Die Game Awards 2022 haben im Dezember stattgefunden und zahlreiche Neuankündigungen von Videospielen und DLCs mit sich gebracht. Außerdem sind spannende Infos zu Spielen bekannt gegeben worden, die sich bereits in der Entwicklung befinden. Hier findest du die wichtigsten Ankündigungen der neuen Spiele an einem Ort.

Neues aus dem Hause „FromSoftware“

FromSoftware ist der Entwickler hinter zahlreichen erfolgreichen Spielen wie beispielsweise „Elden Ring“. Nun wurde angekündigt, dass das nächste Spiel des Studios bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Es handelt sich dabei um „Armored Core 6: Fires of Rubicon“, das der sechste Teil der „Armored Core“-Reihe ist. Zahlreiche Fans hofften auf die Ankündigung von „Elden Ring“-DLC, weswegen die Ankündigung des neuen Spiels überraschte und manche gar enttäuschte. Dies liegt jedoch nicht daran, dass „Armored Core“ ein schlechtes Spiel ist. Es handelt sich lediglich um eine weniger bekannte Reihe des Studios. Nach einer 10 Jahre langen Pause des Spiels sind viele Fans des Klassikers jedoch erfreut, endlich wieder in die Welt von „Armored Core“ eintauchen zu können. Das neue Spiel soll bereits nächstes Jahr erhältlich sein.

„Dune: Awakening“ Teaser Trailer

„Dune: Awakening“ ist ein brandneues Open-World MMO, das dich in die sandige Welt von Arrakis eintauchen lässt. Das Spiel wurde erst im August dieses Jahres angekündigt und bereits jetzt gibt es für Spieler einen Einblick in das brandneue Game. Entwickelt wird das Spiel von Funcom, einem Studio, das bereits viel Erfahrung mit dem MMO Genre hat. Der 80-sekündige Trailer zu „Dune: Awakening“ ist atemberaubend schön und das Voice-Over suggeriert, dass es sich hier um ein Survival-Spiel handelt. Tausende Spieler finden sich in Arrakis wieder und erkunden gemeinsam die Städte, Siedlungen und Dünen dieser Welt. Doch die Gefahr lauert hinter jeder Ecke und Kämpfe zwischen Spielern sind an der Tagesordnung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Star Wars Jedi: Survivor“ Gameplay Reveal

„Star Wars Jedi: Survivor“ soll nächstes Jahr rauskommen und zahlreiche Fans sind bereits jetzt gespannt. Vor kurzem wurden einige Informationen zum Spiel online geleakt, woraufhin EA und Respawn Entertainment bestätigten, dass das Spiel bei den Game Awards 2022 vertreten ist. Nachdem das erste Spiel der Reihe ein voller Erfolg gewesen ist, ist es besonders wichtig, dass auch die Fortsetzung ihre Versprechen halten kann. Bekannt ist, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ fünf Jahre nach dem ersten Teil spielt und die Story hier düsterer ausfällt. Der Trailer zeigt Cal dabei, wie er ein wildes Tier reitet, sein Lichtschwert umherwirft und mit der Macht die Zeit verlangsamt. Zwar handelt es sich nur um einen kleinen Einblick, der jedoch zeigt, wie Respawn die Reihe erweitert und verbessert. Das Spiel kommt am 17. März 2023 raus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Noch mehr neue Spiele

Drei weitere Spiele, die bei den Game Awards 2022 angekündigt wurden, sind „Judas“, „Hades 2“ und „Remnant 2“. Bei „Judas“ handelt es sich um einen neuen First-Person Shooter des Entwicklers von „BioShock“. Das neue Spiel erinnert definitiv an Elemente aus vergangenen Projekten, ist jedoch völlig neu. Judas ist eine junge Frau, die einen Ausweg von einem zerfallenden Raumschiff finden muss. Im Gegensatz dazu steht „Hades 2„, das die Fortsetzung zu „Hades“ darstellt, welches vor zwei Jahren Preise für das beste Action-Spiel und bestes Indie-Spiel gewann. Der Early Access für „Hades 2“ soll bereits 2023 beginnen.

„Judas“ ist ein neuer Shooter vom „BioShock“ Entwickler.

Auch „Remnant 2“ ist die Fortsetzung eines erfolgreichen ersten Spiels. Der erste Teil verkaufte über 3 Millionen Kopien und war ein voller Erfolg, weswegen man sich nun an einem zweiten Teil versucht. In diesem Spiel kannst du aus verschiedenen Klassen auswählen, die den Gameplay-Stil beeinflussen. Das Spiel legt seinen Fokus auf Co-Op Gameplay, kann aber auch allein gespielt werden. Auch „Remnant 2“ soll bereits 2023 auf den Markt kommen.

„Cyberpunk 2077“ DLC und „Among Us“

„Cyberpunk 2077“ hat seit seinem Desaster-Launch ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Nun geht die Erfolgsgeschichte mit einem neuen DLC weiter. Es handelt sich dabei um „Phantom Liberty“, eine Erweiterung, die bekannte Charaktere zurückbringt, neue Charaktere ins Spiel einfügt und ein brandneues Areal eröffnet. Der neue Charakter trägt den Namen Solomon Reed und wird von Idris Elba gespielt. Auch Johnny Silverhand, der Charakter von Keanu Reeves, kehrt in „Phantom Liberty“ zurück.

JBL Quantum 910 im Test: Dieses Gaming-Headset kann wirklich alles

„Among Us“ war lange Zeit ein absoluter Hit, fast jeder spielte das Spiel, das mittlerweile fester Bestandteil der Popkultur ist. Nachdem Spieler nun seit Kurzem die Möglichkeit haben, das Spiel in VR zu spielen, gibt es jetzt einen weiteren, neuen Spielmodus. Es handelt sich dabei um „Hide and Seek“, also verstecken. Der neue Modus ist vor allem für Gelegenheitsspieler geeignet, die auf der Suche nach einer simplen Beschäftigung sind.