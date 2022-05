Tier-Roller in Berlin, Köln, Hamburg: In diesen Städten sind die E-Scooter 2022 verfügbar

E-Scooter tauchten in Deutschland im Juni 2019 auf und haben die Radwege seither im Sturm erobert. Allerdings gilt dies oftmals nur für große Städte und es ist auch nicht jeder Elektroroller in jeder Stadt verfügbar. Das trifft auch auf einen der beliebteren Anbieter zu: Tier Mobility. Wir verraten dir, wo du Tier-Scooter nutzen kannst.

Tier-Scooter: Alles, was du wissen musst

Die Android-App von Tier kann über eine Million Downloads und eine Wertung von 4,3 Sternen vorweisen. Demnach ist der Anbieter ziemlich beliebt. Das liegt auch an der schnellen und unkomplizierten Anmeldung, die laut Hersteller in weniger als 2 Minuten abgeschlossen werden kann. Alles, was du dazu benötigst, ist die Tier-App, eine Telefonnummer (zur Anmeldung, genau wie bei WhatsApp), und eine Kreditkarte. Sobald die Daten in die Tier-Anwendung eingetragen sind, kann es auch schon losgehen. Allerdings musst du volljährig sein, um das Angebot nutzen zu können.

So findest du einen Elektroscooter in deiner Nähe

Nun hast du dich bereits angemeldet und bist startklar, doch wie geht es weiter? Schließlich hast du jetzt lediglich eine App auf dem Smartphone und keinen Elektroscooter unter den Füßen. Die Lösung ist überaus simpel: In der Anwendung werden auf einer Karte alle verfügbaren Tier-Scooter angezeigt. Alles, was du machen musst, ist, dir einen Roller in deiner Nähe auszusuchen, zu ihm zu laufen und ihn anschließend mithilfe des Buttons „Fahrt beginnen“ (auf deinem Smartphone) zu aktivieren. Und schon kannst du mit bis zu 20 km/h losflitzen. Die einzige Ausnahme ergibt sich, wenn sich gar keine E-Scooter in deiner Nähe befinden. Denn Tier-E-Roller können zwar in vergleichsweise vielen, jedoch nicht in allen Städten vorgefunden werden.

Tier-Scooter: Wo sind sie verfügbar?

Selbst in den unten stehenden Städten können die E-Scooter von Tier nicht überall genutzt werden. Du darfst die E-Roller nur innerhalb des erlaubten Tier-Geschäftsbereichs verwenden, welcher auf der Karte grau umrandet ist. Grau schattierte Bereiche sind hingegen Niemandsland, das nicht passiert werden kann.

Tier-Scooter in Berlin, Köln, Hamburg und Co. – 2022

Aachen

Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen

Celle, Chemnitz

Köln

Darmstadt, Dornbirn, Dortmund, Düsseldorf

Erlangen, Essen

Flensburg, Fürth, Frankfurt a. M.

Gelsenkirchen, Gifhorn, Gütersloh

Halle (Saale), Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herford, Herne, Hilden, Hildesheim

Ingolstadt

Jena

Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel

Leipzig, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lübeck

Mainz, Meerbusch, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Münster

Neuss, Nürnberg

Osnabrück, Oldenburg

Paderborn, Potsdam, Recklinghausen, Reutlingen, Rostock

Saarbrücken, Salzgitter, Sankt-Augustin, Sindelfingen, Solingen, Stuttgart

Troisdorf

Ulm & Neu-Ulm

Wiesbaden, Wilhelmshaven, Witten, Wolfsburg

Zwickau

Wie teuer ist die Fahrt mit einem Tier-Roller?

Wie du dir bereits gedacht haben dürftest, ist die Fahrt mit einem E-Roller von Tier nicht kostenfrei. Der Preis für eine Tour besteht aus einer festen Aktivierungsgebühr und einem Minutenpreis. Dieser liegt in den meisten Fällen bei 0,19 Euro, kann aufgrund von Preistests, die Tier derzeit durchführt, jedoch auch teurer ausfallen. In Bonn beträgt der Minutenpreis aktuell (Januar 2022) beispielsweise 0,24 Euro. Ein einstündiger Ausflug kostet somit meistens 11,40 Euro – zuzüglich der Aktivierungsgebühr in Höhe von jeweils einem Euro.

Verkehrsregeln für Elektroroller

Grundsätzlich entsprechen die Regeln, die man bei einer Fahrt mit einem E-Scooter beachten muss, denen einer Fahrradfahrt. Das bedeutet, dass man weder einen Führerschein noch einen Helm benötigt. Dafür müssen stets die Radwege, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen genutzt werden. Falls diese nicht vorhanden sind, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden – Gehwege sind hingegen meistens verboten. Zudem darf sich bei Tier stets nur eine Person auf dem elektrischen Scooter befinden. Weitere Details zur Elektroroller-Nutzung, inklusiver der Informationen bezüglich einer Versicherung, findest du in unserem Ratgeber für E-Scooter.