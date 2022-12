Gratis-Games: Hier gibt es jetzt zwei Spiele kostenlos

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im November wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos mit Games with Gold: „Colt Canyon“

In diesem Spiel begibst du dich in den Colt Canyon, eine unbarmherzige Westernlandschaft, in der der Tod an jeder Ecke lauert. Doch auch verborgene Schätze und Waffen liegen vergraben und vergessen in der Wüste. Hier kannst du auf die Probe stellen, ob du dich gegenüber dem blutrünstigen Abschaum durchsetzen kannst. Bahne dir deinen Weg durch zahlreiche Banditen und sprenge Dinge mit TNT, um verborgene Schätze zu finden. Dabei ist es dein Ziel, deinen Partner und unschuldige Bürger zu retten.

Das Spiel ist vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember kostenlos verfügbar. Spielbar ist “Colt Canyon” auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S. Sicher dir das Spiel kostenlos, solange das Angebot noch gilt.

Bald kostenlos: “Bladed Fury”

Als verbannte Prinzessin Ji begibst du dich auf eine abenteuerliche Reise, deren Ziel es ist, deine Unschuld zu beweisen. Gleichzeitig möchtest du dich aber auch an denen rächen, die dich überhaupt für schuldig erklärt haben. Auch deine Schwester befindet sich in Gefahr und benötigt dringend deine Hilfe. Das Spiel basiert auf einem chinesischen Mythos, weswegen du es mit antiken Feinden und Gottheiten aufnehmen musst. Es handelt sich dabei um einen 2D Side-Scroller, der ganz sicher nicht langweilig wird.

Das Spiel ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar kostenlos verfügbar. Du kannst es auf deiner Xbox One oder Xbox Series X/S spielen.