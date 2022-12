Amazon mit neuem Angebot: Das steckt hinter Blue Protocol

Bandai Namco ist ein Entwicklerstudio aus Japan, das viele Gamer direkt mit Nintendo-Spielen assoziieren. Beim neuen MMORPG des Studios soll es sich allerdings um ein Spiel handeln, dass zu komplex für mobile Geräte ist. Doch was genau hat Amazon damit zu tun und was genau steckt hinter dem neuen Spiel?

Blue Protocol

Das neue MMORPG aus Japan trägt den Namen „Blue Protocol“ und befindet sich bereits seit fünf Jahren in der Entwicklung. Eigentlich war der Release des Spiels bereits für 2021 geplant, doch aufgrund der Pandemie verschob sich dieses Datum nach hinten. Das Spiel ist im Anime-Stil gehalten und bringt eine Vielzahl klassischer MMO Elemente mit sich. So kannst du beispielsweise aus fünf Klassen auswählen und deinen Charakter ganz an deine Wünsche anpassen. Außerdem ist das Spiel kostenlos spielbar und finanziert sich durch In-Game Käufe. Dieses Modell kennen Spieler schon von Games wie „Genshin Impact„.

„Blue Protocol“ ist jedoch definitiv kein „Genshin Impact“ Abklatsch oder versucht das Spiel in irgendeiner Weise zu kopieren. Das neue Spiel soll viel anspruchsvoller sein und sich vor allem, was das Gameplay angeht, maßgeblich vom Hype-Game „Genshin Impact“ unterscheiden. Erst vor wenigen Tagen geriet „Genshin Impact“ einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem das Spiel bei den Game Awards gleich mehrere Preise gewonnen hat.

Publishing-Deal mit Amazon

Bandai Namco würde es allein nicht schaffen, ein Spiel wie „Blue Protocol“ nicht nur in Japan, sondern auch im Westen auf den Markt zu bringen. Man benötigt also einen Publisher, der das Spiel effektiv an die Kunden bringen kann. Diese Rolle soll bei „Blue Protocol“ nun Amazon spielen. Amazon ist mit Prime Gaming schon seit längerer Zeit im Gaming-Bereich unterwegs und nun möchte man das Portfolio nochmals erweitern. In der Vergangenheit hatte Amazon Games bereits bei „Lost Ark“ und „New World“ die Hand im Spiel. Bei „Lost Ark“ und „New World“ handelt es sich dabei um reine PC-Spiele, während „Blue Protocol“ auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen soll.

Es scheint aktuell, als würde Japan das Spiel dennoch früher spielen können. Ein Release ist hier für den Frühling 2023 geplant, während sich der Westen noch bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 gedulden müssen.