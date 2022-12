Epischer „Final Fantasy 16“ Trailer bestätigt Release Datum

„Final Fantasy 16“ hat eine lange Reise hinter sich. Das Spiel befindet sich seit über sechs Jahren in der Entwicklung und muss hohen Ansprüchen genügen. Immerhin arbeiten an dem Spiel die gleichen Entwickler, die schon in der Vergangenheit für preisgekrönten „Final Fantasy“-Content verantwortlich waren. Die Game Awards 2022 haben nun einen neuen, epischen Trailer mit sich gebracht, der Fans begeistert und wichtige Details bekannt gibt.

Neuer Trailer: Back to the Roots?

Der neue Trailer lässt Spieler definitiv fühlen, dass „Final Fantasy 16“ eine Rückkehr zu dem darstellen soll, was die Spiele so erfolgreich macht. Spieler können sich also auf heftige Kämpfe mit Schwertern und Magie freuen, die Fans begeistern können. Die Story des neuen Spiels dreht sich im Kern um Rache und lässt dich in die Rolle von Clive Rosfield schlüpfen. Clive ist der Erstgeborene des Erzherzogs von Rosaria und dem Dominanten von Ifrit. Nun hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sein gefallenes Königreich zu rächen. Auf seiner Reise durchquert er Valisthea, ein vom Krieg zerrissenes Land, und muss gegen seine inneren Dämonen ankämpfen. In Valisthea trifft Clive auf unwahrscheinliche Freunde, die in einem richtigen „Final Fantasy“-Spiel selbstverständlich nicht fehlen dürfen.

Doch ein Einblick in die Story ist noch längst nicht alles, was der Trailer Spielern zeigen kann. „Final Fantasy 16“ kann nämlich neben einer packenden Story auch mit Gameplay epischer Proportionen bestechen. Das Spiel lässt sich eindeutig ansehen, dass es sich sechs Jahre lang in der Entwicklung befand und Spieler sind schon jetzt begeistert. Denn das Spiel scheint genau das zu sein, was sie sich schon so lange erhofft haben. Seit das Spiel im September 2020 angekündigt wurde, freuen sich Fans auf einen „Final Fantasy“-Titel, der ihren Erwartungen gerecht wird. Nun scheint es, als würde dieser Traum schon bald in Erfüllung gehen.

„Final Fantasy 16“ Release Datum

Nun stellt sich Fans sicher noch eine brennende Frage: Wann kommt Final Fantasy 16 auf den Markt? Die Antwort auf diese Frage ist jetzt endlich bekannt. Du musst nicht mehr lange warten, denn bereits am 22. Juni 2023 soll das neue Spiel auf den Markt kommen. Damit ist es nicht das erste AAA-Spiel, das im Juni 2023 an den Start gehen soll. Auch „Diablo 4“ soll im Juni veröffentlicht werden. Ungeklärt ist jedoch, wann „Final Fantasy 16“ wohl für den PC rauskommen wird. Es handelt sich bei dem Spiel um ein PlayStation Exclusive, das zum Marktstart also nur für die Konsole verfügbar ist. Du kannst jedoch damit rechnen, dass das Spiel früher oder später ziemlich sicher auch für den PC erscheint.