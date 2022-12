Kurze Zeit kostenlos: Dieser Videospiel-Klassiker begeistert

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Saints Row IV Re-Elected” und “Wildcat Gun Machine” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 15. Dezember um genau 17:00 Uhr wird das Spiel dann von einem neuen Game abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Saints Row IV Re-Elected”

Bist du auf der Suche nach einem völlig verrückten Spiel, das stundenlang Spaß bringt? Wenn ja, dann ist “Saints Row IV Re-Elected” genau richtig für dich. In diesem Spiel herrscht reines Chaos, denn als Präsident der Vereinigten Staaten ist es deine Aufgabe zu handeln, während eine unvorhergesehene Alien-Invasion auf der Erde stattfindet.

Du selbst besitzt besondere Superkräfte, aber kannst auch Alienwaffen nutzen, um für noch mehr Chaos zu sorgen. Das Spiel kostet dich normalerweise 20 Euro, ist aber aktuell nur für kurze Zeit kostenlos verfügbar. Sicher dir das Spiel also, solange das Angebot noch läuft.

Jetzt kostenlos: “Wildcat Gun Machine”

In diesem Spiel dreht sich alles darum, Monster so effektiv wie möglich zu zerfetzen. Es handelt sich dabei um abartige Fleisch-Kreaturen, die es zu zerstören gilt. Du hast dabei die Auswahl aus über 40 Waffen, die allesamt perfekt für den Job geeignet sind. Baue dir dein Arsenal auf und nimm es mit den Monstern auf, die die Welt bedrohen.

Neben zahlreichen coolen Waffen stehen dir auch einzigartige Fähigkeiten zur Verfügung, die deinen Kampf gegen die Monster besonders effektiv machen. Normalerweise kostet dich “Wildcat Gun Machine” satte 15 Euro, doch aktuell ist das Spiel nur für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Mystery Game”

Wie jedes Jahr um Weihnachten gibt es auch in diesem Jahr wieder mysteriöse Spiele im Epic Games Store. Es handelt sich dabei um ein kostenloses Spiel, das erst am Tag selbst offenbart wird. Meistens sind diese Spiele besonders hochwertig. Im vergangenen Jahr waren beispielsweise Klassiker auf dem Niveau der “Bioshock”-Spiele dabei. Du kannst dich also auf geniale Spiele freuen, die schon bald unter deinem virtuellen Weihnachtsbaum liegen.