Disney+ macht Fans glücklich: Brandneuer Marvel-Film kommt kurz nach Kinostart zum Streaming-Dienst

Disney machte Ernst und verschob bereits 2021 allerhand Filme nach hinten. Dazu zählte auch der Marvel-Film, der die vierte Phase des MCU abschließen sollte. Mittlerweile war er im Kino zu sehen und kommt nur kurze Zeit später bereits ins Netz, exklusiv zu Disney+.

Kurz nach Kino: „Black Panther“ kommt zu Disney+

Die Rede ist von „Black Panther: Wakanda Forever“, der im November 2022 in deutschen Kinos startete. Der Marvel-Blockbuster ist auch im neuen Jahr teilweise noch auf der großen Leinwand zu sehen. Doch nur wenige Wochen nach dem Kinostart hält Disney+ sein Versprechen und holt den MCU-Film ins Netz.

Fans können also entscheiden, ob sie „Black Panther: Wakanda Forever“ im Kino oder Zuhause schauen. Denn der Starttermin steht bereits fest: Schon am 1. Februar startet „Black Panther: Wakanda Forever“ bei Disney+ exklusiv im Stream. Damit liegen exakt 84 Tage zwischen dem Kinostart und jenem auf der Streaming-Plattform.

Damit scheint Disney an der Strategie, Kinofilm zügig auf die hauseigene Streaming-Plattform zu holen, weiterhin festzuhalten. „Doctor Strange and the Multiverse of Madness“ kam bereits nach nur 47 Tagen zu Disney+. Das gleiche Schicksal teilten etwa „Lightyear“ oder auch „Tod auf dem Nil“.

Darum geht es in dem Marvel-Blockbuster

Wakanda ist in Aufruhr, denn man befindet sich im Krieg gegen Atlantis. Nun, wo T‘Challa dringend gebraucht würde, drängt Namor (Tenoch Huerta), der Anführer von Atlantis, in den Vordergrund und übt seine Macht aus.

Um sich gegen Atlantis zu wehren, muss das Volk zusammenhalten und ist vor allem durch eins vereint: die Trauer um ihren Black Panther. Unterstützung bekommen sie von Riri Williams, besser bekannt als Ironheart (Dominique Thorne).

Voraussichtliche MCU-Starts in 2023

Mit dem neuen Jahr stehen – Stand jetzt – zwei weitere Marvel-Filme in den Startlöchern. So soll „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ am 15. Februar in die Kinosäle kommen sowie „The Marvels“ am 28. Juli dieses Jahres. Dazwischen erscheint außerdem „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ am 5. Mai.