Doctor Strange in the Multiverse of Madness: So streamst du den Marvel-Film Zuhause

Die Marvel-Welt wird ordentlich durchgerüttelt. Denn in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ werden verschiedene Welten und Charakteren teilweise miteinander verknüpft. Anfang Mai kam der Superheldenfilm ins Kino. Knapp anderthalb Monate später feiert der Marvel-Film jetzt seine Streaming-Premiere – und das, obwohl „Doctor Strange 2“ noch im Kino läuft.

Streaming-Start: „Doctor Strange 2“ erobert Disney+

Lange hat man darüber spekuliert, wann der brandneue Doctor Strange-Film ins Netz kommt. Kurz bevor Disney+ das Startdatum öffentlich bekannt gab, heizte das Maushaus die Gerüchteküche selbst ordentlich an. Und das durch den versehentlich veröffentlichten Starttermin von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, den man kurz darauf wieder löschte.

Letztlich bewahrheitete sich das Gerücht und der Doctor findet heute seinen Weg zu Disney+. Der zweite Teil des Marvel-Films ist ab sofort ohne Aufpreis verfügbar. Um den Streifen sehen zu können, brauchst du ein Abonnement bei Disney+, das dich 8,99 Euro im Monat kostet. Alternativ kannst du den Streaming-Dienst gleich für das ganze Jahr buchen und zahlst dafür 89,90 Euro.

Übrigens: Ab dem 28. Juli kannst du „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ bereits auf DVD und Blu-ray kaufen. Vorbestellen kannst du ihn aber schon jetzt, etwa bei Amazon.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darum geht es im Superhelden-Film mit Benedict Cumberbatch

In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ fließen nicht nur Geschichten und Zeiten ineinander zusammen. Es wird ebenfalls verwirrend – auch für den Doctor (Benedict Cumberbatch) höchstpersönlich. Denn ein Monster fällt über New York her, ausgerechnet dann, als seine große Liebe Dr. Christine Palmer (Rachel McAdams) heiratet. Er eilt ihr zur Rettung und trifft dort auf America Chavez (Xochitl Gomez), die durch das Multiversum reisen kann und dadurch verschiedene Versionen der Welt kennt. Auch Doctor Strange begegnete ihr bereits, das aber in seinen Träumen.

Diese Fähigkeit soll America beraubt werden, Doctor Strange wollte sie in einem anderen Universum sogar töten. Doch war er es selbst? Oder doch eine andere Version seiner Selbst? Fest steht: Der Doctor Strange, der nun vor ihr steht, will sie beschützen und benötigt dazu Dunkle Magie. Hier kommt ausgerechnet Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ins Spiel.