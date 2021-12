Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Diese pikanten Details verrät der Trailer

Im Oktober wurde bekannt, dass Disney Fans warten lässt – denn: Viele Kinofilme wurden kurzerhand weiter nach hinten verschoben, teilweise bis 2023. Auch der neue Streifen von Doctor Strange ist betroffen. Gleichwohl veröffentlicht der Mickey Mouse-Konzern schon jetzt einen ersten Trailer zum kommenden Marvel-Film. Und der verrät bereits einige Details zu „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Erster Trailer veröffentlicht

2016 kam Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) das erste Mal auf die Leinwand. 2022 kehrt der herablassende Superheld zurück. Doch Fans mussten in der Zwischenzeit nicht auf ihn verzichten: Inzwischen turnt Doctor Strange in einigen anderen Marvel-Filmen umher – wie jüngst auch in „Spider-Man: No Way Home“, der seit kurzem im Kino läuft. Das ist bereits der Vorgeschmack respektive Einleitung des sogenannten „Multiverse“, den man innerhalb des Marvel-Universums kreiert.

Nicht weniger thematisiert der zweite Doctor Strange-Streifen den Umstand in seinem Titel: „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Der erste Teaser-Trailer hängt somit nicht nur direkt mit dem dritten Spider-Man-Film zusammen, sondern gibt auch einen ersten Vorgeschmack darauf, was in dem Film passiert. Spidey bat Stephen Strange jüngst, die Menschheit vergessen zu lassen, wer hinter dem Spinnenmann steckt. Doch der Zauber, den Doctor Strange dafür aussprechen muss, hat ernsthafte Konsequenzen auf das Raum-Zeit-Kontinuum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und das hat nun nicht nur Folgen für Spider-Man aka Peter Parker (Tom Holland), sondern auch für den Doctor höchstpersönlich. Laut Trailer muss er sich mit gleich drei Bösewichtern aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen: dem Zauberer Mordo (Chiwetel Eijofor), Tentakel-Viech – und der bösen Version seinerselbst, Doctor Strange.

Hier laufen viele MCU-Meisterwerke zusammen

Wer sich auf einzelne Reihen aus dem Marvel-Universum beschränkt, wird – zumindest laut dem Trailer – hier und da verwirrt, wenn er die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Superhelden nicht verknüpfen kann. So scheint die nun dunkle Version von Doctor Strange unmittelbar mit der Disney+-Serie „What if…?“ zusammenhängen.

→ Wie die Marvel Serien in das MCU passen

Neben dem Doctor treten auch weitere Versionen von Wanda Maximoff aka Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) auf den Plan. Die Hexe bekam mit „WandaVision“ ebenfalls eine eigene Serie auf Disney+ und kehrt nach „Avengers 4“ erstmals auf die Kinoleinwand zurück.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ soll Stand jetzt am 4. Mai 2022 in deutschen Kinos starten.