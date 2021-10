Filmtipp zum Wochenende: Dieser Marvel-Kracher ist erstmals ohne Aufpreis zu sehen

Mit Shang-Chi, Eternals und Spider-Man: No Way Home startet das MCU, das Marvel Cinematic Universe in seine Phase 4. Ein Blockbuster fehlt in dieser Liste jedoch: Black Widow. Er ist jetzt erstmals ohne Aufpreis auf Disney+ zu sehen. Seit wenigen Tagen ist der VIP-Zugang verschwunden und der erste Film von Marvel, der sich nur um die Superagentin dreht, ist für alle Abonnenten zu streamen.

Black Widow – Eine Heldin der ersten Stunde

Fast alle Helden der Avengers von Marvel haben schon den ein oder anderen Solo-Auftritt hingelegt. Und sogar etwas abseitige Gestalten wie Loki oder WandaVision wurden mit eigenen Serien bedacht. Black Widow dagegen blieb diese Ehre bisher verwehrt. 2021 war es allerdings so weit. Doch nicht ohne Probleme. Erst wurde der Filmstart verschoben, dann gab es vor rund drei Monaten den Kinostart mit Parallelstart auf der Streaming-Plattform Disney+.

Das Ganze löste dann auch noch einen Rechtsstreit zwischen Scarlett Johansson und Disney aus. Sie fungiert nicht nur als Hauptdarstellerin von Natasha Romanoff, alias Black Widow, sondern war auch Mitproduzentin des Streifens. Der Streit wurde mittlerweile außergerichtlich gelöst. Über die Lösung wurde jedoch stillschweigen vereinbart.

Trotz aller Schwierigkeiten ist der Film für Marvel-Fans ein Muss und für Cineasten genau das richtige, wenn man sich nach viel Action und klassischen Kampfszenen sehnt. Auch auf den Bewertungsplattformen kommt der neue Marvel-Film gut an. Bei Rotten Tomatoes erreicht er ein Zuschauerranking von 91 Prozent. Mit 67 Punkten im Metascore bei imdb ist er auf dem Niveau des ersten Avangers-Films und Guardian of the Galaxy 2.

So geht es weiter im Marvel Cinematic Universe

Wie schon erwähnt startet mit Black Widow und drei anderen Filmen die Phase 4 des MCU. Doch damit ist diese Phase noch lange nicht abgeschlossen. Denn viele alte Bekannte bekommen hier ihre Sequels. Diese Heldenfilme sind für die kommenden Jahre geplant: