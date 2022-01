Top 10 bei Netflix zum Jahresstart: Hast du die beliebtesten Filme schon gesehen?

Schaust du bei Netflix oder einem anderen Streaming-Dienst deine Lieblingsserien oder –filme, dann errechnet der Algorithmus zu deinem Geschmack passende Inhalte. Doch das heißt auch, dass du manche Serien- und Filmneuheiten, beliebte Inhalte, die unter deinem Radar laufen, nicht mitbekommst. Spannend wird es, wenn du dir also die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix in Deutschland im Speziellen ansieht. Denn hier könnte noch der ein oder andere Schatz für dich versteckt liegen.

Don’t Look Up, Harry Potter und mehr: Das sind die Top 10 in Deutschland

Was hat die Menschen zum Jahreswechsel 2021/22 am meisten interessiert? Seit kurzer Zeit gibt Netflix wöchentlich Top 10-Listen heraus, in der du nicht nur die globalen Favoriten einsehen kannst, sondern auch die für dein Land. Vom 27. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 hat vor allem ein Film einen Raketenstart hingelegt: „Don’t Look Up“. Kein Wunder, ist die Produktion quasi ein reines Namedropping von Hollywood-Stars: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep und Timothée Chalamet – um nur einige zu nennen. Die schwarze Satire trifft einen Nerv und greift primär die verquere Stimmung zwischen Bevölkerung, Politik und Wissenschaft auf, die derzeit in vielen Ländern herrscht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neben bekannten Filmreihen und weiteren englischsprachigen Inhalten schafft es auch ein deutscher Film in die Top 10. „Nightlife“ aus dem Jahr 2020 mit deutschen Schauspielgrößen wie Elyas M‘Barek, Frederick Lau und Palina Rojinski ist das Schlusslicht der Beliebtestenliste.

Top 10 Filme auf Netflix

Don‘t Look Up (seit 2 Wochen in den Top 10) Harry Potter und der Stein der Weisen (seit 1 Woche in den Top 10) Spider-Man: Homecoming (seit 2 Wochen in den Top 10) Little Women (seit 1 Woche in den Top 10) Harry Potter und die Kammer des Schreckens (seit 1 Woche in den Top 10) The Unforgivable (seit 2 Wochen in den Top 10) Vicky and Her Mystery (seit 4 Wochen in den Top 10) Red Notice (seit 1 Woche in den Top 10) Zurück ins Outback (seit 4 Wochen in den Top 10) Nightlife (seit 4 Wochen in den Top 10)

Die beliebtesten Serien bei Netflix

Ähnlich populär geht es auch in der Serien-Sparte zu. Hier können vor allem zwei Serien absahnen: „The Witcher“ und „Emily in Paris“. Die Produktionen sind jeweils zweimal in den Top 10 Deutschlands vertreten. Dreht sich „The Witcher“ um Fantasy und die Geralt-Saga auf Basis der gleichnamigen Bücher des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, katapultiert „Emily in Paris“ seine Zuschauer in die Gegenwart. Lily Collins nimmt Fans mit Blick einer US-Amerikanerin mit nach Paris, auf der Suche nach Liebe und dem Sinn des Lebens.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Top 10 Serien bei Netflix

The Witcher – Staffel 2 (seit 3 Wochen in den Top 10) Emily in Paris – Staffel 2 (seit 2 Wochen in den Top 10) Cobra Kai – Staffel 4 (seit 1 Woche in den Top 10) The Witcher – Staffel 1 (seit 4 Wochen in den Top 10) Kitz – Staffel 1 (seit 1 Woche in den Top 10) The Silent Sea – Staffel 1 (seit 1 Woche in den Top 10) Betty in New York – Staffel 1 (seit 3 Wochen in den Top 10) Money Heist – Part 5 (seit 10 Wochen in den Top 10) The Girl From Oslo – Staffel 1 (seit 2 Wochen in den Top 10) Emily in Paris – Staffel 1 (seit 2 Wochen in den Top 10)