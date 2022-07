Diese Netflix Serie bricht alle Rekorde - doch ist sie beliebter als "Squid Game"?

„Squid Game“ zählt zu den Überraschungserfolgen bei Netflix. Die koreanische Serie ist provokant und brutal. Dennoch erreichte sie in den ersten vier Wochen nach Start mehr als 140 Millionen Zuschauer. Doch jetzt bekommt „Squid Game“ von einer anderen Serie Konkurrenz – und das wenig überraschend.

Netflix: Diese Serie bricht alle Rekorde

Die Rede ist von „Stranger Things“, dessen vierte Staffel – zumindest der zweite Teil – Anfang des Monats startete. Die Macher teilten die brandneue Staffel in zwei Teile auf, sodass die ersten sieben Folgen seit dem 27. Mai, die letzten zwei Episoden der vierten Staffel seit dem 1. Juli bei Netflix verfügbar sind. Alle trumpfen mit Überlänge auf und gehen eine, teilweise sogar zwei Stunden. Bei Fans schlägt sie ein wie eine Bombe.

Wie Netflix in seinen wöchentlichen Zahlen bekannt gibt, konnte „Stranger Things 4“ mittlerweile über eine Milliarde Sehstunden sammeln. Dafür muss man allerdings ein wenig zusammenrechnen, denn: Es zählen die ersten knapp vier Wochen, in denen eine neue Staffel erschienen ist. Die Zählung beginnt demnach mit dem ersten Teil der vierten Staffel. Seit Ende Mai konnte dieser Teil 930,32 Millionen gesehene Stunden verzeichnen. Hinzu kommen nun jene der letzten zwei Episoden der Staffel 4. Diese kommen nach rund sieben Tagen auf weitere 221 Millionen Stunden. Daraus ergeben sich letztlich die Gesamtstunden von mehr als einer Milliarde.

Squid Game von Platz 1 verjagt?

Obwohl „Stranger Things 4“ laut Netflix am ersten Wochenende in 93 Ländern weltweit in den Top 10 der meistgesehenen Serien war, vermag die Mystery-Serie „Squid Game“ nicht vom Thron zu stoßen – zumindest noch nicht. Die koreanische Serie hält den Spitzenplatz mit 1,65 Milliarden gesehenen Stunden.

Doch das kann sich noch ändern, da die Stunden des zweiten Teils der vierten Staffel von „Stranger Things“ letztlich auch noch mit in die Gesamtzählung einfließt. Hier bewertet Netflix die ersten 28 Tage nach der Veröffentlichung.