Stranger Things: Das musst du jetzt zum Start der 4. Staffel wissen

Mit einer großen Premiere wurde Anfang der Woche die neueste Staffel von „Stranger Things“ in Berlin eingeweiht. Nicht nur die Schauspieler waren vor Ort, sondern auch zahlreiche weitere Gäste wie „How To Sell Drugs Online (Fast)“-Star Maximilian Mundt oder Sänger Max Giesinger. Fast drei Jahre mussten Fans auf brandneuen Stoff der Erfolgsserie warten, denn die letzten Folgen erschienen im Sommer 2019.

Nun nehmen die Serienschöpfer Fans mit zurück in die Schattenwelt. Und schon der erste Trailer versprach, dass es düster wird. Zuschauer finden sich sechs Monate nach der Schlacht von Starcourt in Hawkins wieder, die Zerstörung und Schrecken nach sich zog. Auch die Gegenwart scheint für die Bewohner von Hawkins nicht weniger bedrohlich zu sein, denn ein unheilvoller Krieg wirft seine Schatten voraus.

Wäre das nicht schon genug, scheinen zeitgleich die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Eleven (Millie Bobby Brown) verschwunden zu sein. Ohne diese Kräfte schwant Dr. Sam Owens (Paul Reiser) böses: Haben die Kinder ohne Elevens Kräfte eine Chance gegen das Böse? Hinzu kommt: Die Freunde werden das erste Mal getrennt. Unheilvolles kommt auf sie und die Bewohner von Hawkins zu.

Stranger Things: Alle Details zum Start von Staffel 4

Munkelte man lange Zeit, dass dies die letzte Staffel von „Stranger Things“ sein wird, entpuppt sich dies nun nur als halb richtig. Denn die Macher teilten die vierte Staffel kurzerhand in zwei Teile auf. Teil 1 von Staffel 4 startet somit heute, am 27. Mai exklusiv auf Netflix. Knapp einen Monat später, am 1. Juli, findet dann Teil 2 seinen Weg zur Streaming-Plattform.

So kommst du nun in den Genuss von insgesamt sieben Episoden, die allesamt über eine Stunde lang sind. Episode 7 kratzt sogar fast an der 2-Stunden-Marke. Der zweite Part der vierten Staffel von „Stranger Things“ fällt bedeutend kleiner, dafür aber lang aus. Zwei Folgen beinhaltet Part 2, einmal knapp anderthalb Stunden lang, die andere zweieinhalb Stunden.

Danach soll übrigens noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein: Es soll eine fünfte Staffel von „Stranger Things“ geben. Wann diese erscheint und Details dazu stehen derzeit aber noch in den Sternen.