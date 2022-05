"Wer hat Sara ermordet?": Staffel 3 lüftet jetzt das lang gehütete Geheimnis

Álex verlor seine Schwester, als beide erst Teenager waren. Ein Unfall, sagte man. Doch stimmt das? Dieser Frage geht die mexikanische Serie „Wer hat Sara ermordet?“ nach. Zwei Staffeln lang hielt man Fans nun schon in Atem. Jetzt startet die lang ersehnte dritte Staffel, sogar zwei Wochen früher als bislang gedacht, nachdem vor Kurzem bereits erste Details bekannt gegeben wurden.

Wer hat Sara ermordet? Das erzählt Staffel 3

Im März 2021 legte der chilenische Regisseur Jose Ignacio Valenzuela den Grundstein für die Geschichte, in der Álex (Manolo Cardona) nach 18 Jahren im Gefängnis entlassen wird. Der Grund: Er wird für den Unfall, der in Wahrheit ein Mord gewesen zu sein scheint, an seiner Schwester Sara (Ximena Lamadrid) verantwortlich gemacht. Wieder in Freiheit, will er den wahren Mörder von Sara finden. Doch das ist nicht so einfach, ist er durch eine Vergangenheit immer wieder in Intrigen und kriminelle Machenschaften verwickelt.

Bislang blieb die Antwort darauf, wer Sara ermordet hat, unbeantwortet. Staffel 3 soll das Geheimnis jetzt lüften, dreht aber die gesamte Geschichte noch einmal auf links. Es gibt immer mehr Verdächtige, die alle für den Mord infrage kommen. Doch dann entdeckt man, dass Grab von Sara leer ist. Was ist ihr zugestoßen? Wurde Sara überhaupt ermordet?

Erfolgsserie im Stream – so gehts

Nachdem im April erste Details zu den finalen Episoden der mexikanischen Krimiserie veröffentlicht wurden, kannst du sie jetzt auch anschauen. Ab heute steht Staffel 3 von „Wer hat Sara ermordet?“ bei Netflix im Stream bereit. Die vorangehenden Staffeln sind ebenfalls nach wie vor beim Streaming-Dienst verfügbar.

Neben Lamadrid und Cardona siehst du dort auch die komplette Besetzung wieder, die du schon in der ersten und zweiten Staffel begleitet hast. Dazu gehören etwa Alejandro Nones als Rodolfo, Litzy als Marifer und Martín Saracho als Nicandro. Dazu gesellen sich Schauspielgrößen wie der Franzose Jean Reno („Die Hard“) und Rebecca Jones („Genius“).