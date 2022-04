Stranger Things 4: Epischer Trailer nimmt dich mit in die unheilvolle Schattenwelt

Ein Serienstart jagt den nächsten: Kürzlich starteten nicht nur die brandneuen Staffeln von „Grey‘s Anatomy“ und „Bridgerton“. Auch neue Episoden von „Das Boot 3“ oder gar dem Breaking Bad-Spin-off „Better Call Saul“ stehen an. Zu diesen Neustarts gesellt sich nun „Stranger Things“, einer der zahlreichen Serienkracher von Netflix. Ein brandneuer Trailer zeigt jetzt erste Eindrücke der vierten Staffel.

Zurück in die Schattenwelt: Unheil erwartet dich

Auch Fans von „Stranger Things“ mussten lange auf die neuen Folgen warten: Zuletzt erschienen im Sommer 2019 neue Episoden – seitdem: weitestgehend Funkstille. Nicht zuletzt wohl auch aufgrund der Corona-Pandemie. Als Entschädigung belohnen die Serienschöpfer Fans nicht nur mit extra langen neuen Folgen, sondern auch mit ebenso langen Trailer.

Der Trailer zeigt dir über drei Minuten lang, was dich in der vierten Staffel der Gruselserie erwartet. Er hat es in sich und suggeriert vor allem eins: Es wird düster. Der Trailer spricht von einem unheilvollen Krieg, der den Bewohnern von Hawkins bevorsteht. Das kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn es scheint, als wären Elevens (Millie Bobby Brown) Kräfte verschwunden. Haben die Kids ohne diese Kräfte eine Chance? Dr. Sam Owens (Paul Reiser) ahnt böses. Der Trailer hält außerdem eine weitere Überraschung bereit – und das mit einem alten, totgeglaubten Bekannten.

Stranger Things: Alle Infos zum Starttermin der 4. Staffel

Die kommenden Folgen der vierten Staffel von „Stranger Things“ sind so viel länger, als die bisherigen, dass die Macher sich dazu entschlossen, die vierte Staffel in zwei Teile zu teilen. Den ersten Part kannst du somit ab dem 27. Mai bei Netflix sehen. Part 2 folgt erst über einen Monat später, am 1. Juli.

Doch damit ist noch nicht Schluss: Bereits seit geraumer Zeit steht fest, dass danach noch eine fünfte Staffel kommen wird. Die wird aber dann die letzte von „Stranger Things“ sein, wie die Serienschöpfer via Twitter verlautbarten. Wann Staffel 5 erscheinen wird, ist bis dato aber noch unklar.