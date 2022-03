Grey's Anatomy: Hier siehst du ab sofort die brandneuen Folgen

McDreamy, McSexy – und Meredith. Diese drei Namen reichen aus, um zu wissen, um welche Serie es geht. Mittlerweile haben sich die Konstellationen in „Grey’s Anatomy“ stark verändert und viele Figuren die Serie verlassen – kein Wunder, startete die erste Staffel bereits 2005. Über 15 Jahre später kommen nun brandneue Geschichten aus dem Krankenhausalltag in Seattle.

Grey’s Anatomy: Neue Staffel feiert Premiere

Ursprünglich sollte die neue Staffel von „Grey’s Anatomy“ bereits am 14. März starten, doch Disney+ verschob ihn kurzerhand auf eine Woche später. Nun ist es so weit und Fans kommen in den Genuss der mittlerweile nun 18. Staffel, die insgesamt 14 neue Folgen bereithält. Übrigens: Eine 19. Staffel aus dem sogenannten „Shondaland“ soll ebenfalls schon bestellt sein, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Die Premiere feiert die beliebte Krankenhausserie sowohl bei Disney+ als auch beim kostenpflichtigen Dienst Joyn, von ProSiebenSat.1 Media. Ab heute steht jedoch nur eine neue Folge bereit, während in nächster Zeit in jeder Woche eine neue dazu kommt.

Wer keinen der beiden Streaming-Dienste abonniert hat, kann sich auch auf eine Free TV-Premiere freuen. Wie auch in den vergangenen Jahren üblich, ist „Grey‘s Anatomy“ exklusiv bei ProSieben zu sehen. Doch hier ändert sich was: Den Serienabend verlegt der Sender von Mittwoch auf Montag. Somit startet die 18. Staffel der Dramedy genau eine Woche später, am 28. März um 20:15 Uhr beim Privatsender.

Drama, Liebe und mehr: Diese Geschichten warten auf dich

„Grey‘s Anatomy“ knüpft nicht nur an die Geschichte der Hauptcharaktere an, sondern startet auch mit einem Crossover. Das heißt, dass die Schwesternserie „Station 19“ mit in den Krankenhausalltag von Meredith (Ellen Pompeo) integriert wird. Konkret geht es um die Folge „Phoenix from the Flame“ aus der 5. Staffel von „Station 19“. Daneben kehren ein paar alte Bekannte zurück, etwa Kate Walsh als Dr. Addison Forbes Montgomery oder auch Martin Henderson als Riggs.

Der Trailer zur 18. Staffel gab bereits vor dem Staffelstart einen Vorgeschmack darauf, was Fans erwartet. Die vorherige Staffel bezog das aktuelle Weltgeschehen direkt ein, sprich die Covid-19-Pandemie. Anders als in der Realität konnte die Menschheit das Virus in der fiktiven Welt von „Grey’s Anatomy“ besiegen und die Pandemie beenden. Dennoch geht es nicht weniger turbulent zu: Meredith bekommt nicht nur ein unschlagbares Forschungsangebot der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Auch eine Hochzeit zwischen zwei Größen aus den eigenen Reihen steht bevor.

