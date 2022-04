"Das Boot" Staffel 3: Erster Trailer zeigt exklusive Einblicke in brandneue Episoden

Den Film „Das Boot“ mit Herbert Grönemeyer in einer der Hauptrollen ist legendär. 2018 folgte die gleichnamige Serie, die ebenfalls auf Lothar-Günther Buchheims Romanen „Das Boot“ und „Die Festung“ basiert. Die Geschichte rund um die Besatzung auf dem U-Boot schlug seit jeher hohe Wellen. Lange mussten Fans auf die dritte Staffel warten. Nun gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Das Boot: Trailer zeigt Einblick in Staffel 3

Schon Ende Februar erlöste Sky Fans der Serie und verriet nicht nur den Termin für den Staffelstart, sondern auch Details zum Inhalt. Ergänzend dazu veröffentlicht der Pay-TV-Sender nun den ersten Trailer zu „Das Boot 3“, der einen Vorgeschmack auf die neuen Episoden gibt.

In der dritten Staffel macht sich die Besatzung des U-Boots unter Leitung von Robert Ehrenberg (Franz Dinda) auf den Weg in die südliche Gefilde, die einige Gefahren birgt. Schnell geraten sie in eine Atlantikschlacht und werden vom Royal Navy Commander gejagt. Parallel dazu deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) in Lissabon ein tödliches Komplott auf, das sich um geplündertes Kriegsgold dreht. Sind die persönliche Bande auf dem U-Boot und Forster in Gefahr?

In der dritten Staffel treffen Fans neben Dinda und Wlaschiha auuch wieder auf Rick Okon (Tatort) und Pierre Kiwitt (Der Zürich Krimi) sowie unter anderem auch Luise Wolfram (Charité), Joana Ribeiro (The Man Who Killed Don Quixote) oder auch Fritzi Haberland (Ein spätes Mädchen).

So siehst du „Das Boot 3“

Eigentlich sollte die dritte Staffel der Serie am heutigen 9. April starten. Doch man entschied sich, den Termin kurzfristig aufgrund des Kriegs in der Ukraine zu verschieben. Stattdessen startet „Das Boot 3“ nun erst am 14. Mai exklusiv bei Sky. Die ersten zwei Folgen sind ab 20:15 Uhr bei Sky One zu sehen, danach folgen immer samstags zwei weitere neue Episoden. Parallel dazu kannst du „Das Boot“ auch bei Sky Ticket und Sky Q streamen – und zwar auf einen Schlag die gesamte neue Staffel. Wahrscheinlich ist, dass die Free TV-Premiere noch im Laufe von 2022 oder Anfang 2023 erfolgt. Wer die Geschichte vorher noch einmal Revue passieren lassen will, findet Staffel 1 und 2 von „Das Boot“ ebenfalls bei Sky Ticket und Sky Q.

Und die Erfolgsgeschichte ist danach noch nicht zu Ende: Man kündigte bereits eine vierte Staffel an. Die Produktion der sechs Folgen beginnt bereits im Juni.