Breaking Bad: Überraschung für alle Fans – Walter und Jesse kehren zurück

Was macht ein an Lungenkrebs erkrankter Chemielehrer, der nicht mehr arbeiten kann? Richtig, dank seines entsprechenden Know-hows fängt er an, selbst Meth zu produzieren. Und das mit einem seiner Ex-Schüler, den er zwingt, sein Partner zu werden. So beginnt die Geschichte der Erfolgsserie „Breaking Bad“. Jetzt kehren Walter und Jesse auf die Leinwand zurück.

Breaking Bad-Duo kommt zurück – so siehst du Walter und Jesse

2013 war Schicht im Schacht und die Serienkriminellen Walter White und Jesse Pinkman verschwanden von der Bildfläche. Doch damit war mit „Breaking Bad“ im weitesten Sinne noch nicht Schluss, denn der Erfolg des Ablegers rief einige Spin-offs auf den Plan. Dazu zählt auch die Serie „Better Call Saul“, die immer wieder Stars aus „Breaking Bad“ in die Geschichte einband. Bald kommt die finale sechste Staffel der Serie heraus.

Und genau hier kommt das beliebte Duo ins Spiel: Denn Bryan Cranston alias Walter und Aaron Paul als Jesse kehren in der finalen Staffel von „Better Call Raul“ als Serienkriminelle zurück. Diese Tatsache wurde nun offiziell via Twitter bestätigt. In welchem Umfang das ikonische Duo zu sehen sein wird, ist allerdings noch unklar.

Better Call Raul: Darum geht es im Spin-off

Wie von Spin-off zu erwarten ist, hängt es mit dem Original zusammen. So auch bei „Better Call Raul“: Der Titelheld Raul ist keineswegs ein Unbekannter, sondern der Anwalt, der Walter und Jesse immer wieder aus der Klemme hilft. Seine Geschichte begann jedoch anders: Unter seinem bürgerlichen Namen James McGill (Bob Odenkirk) versucht sich der Anwalt zu Beginn einen Namen zu machen – jedoch vergeblich. Er hält sich mit Pflichtverteidigungen über Wasser. Die Serie erzählt den Werdegang des lausigen Anwalts und beginnt sechs Jahre, bevor er auf Walter White stößt – und zum Erfolgsanwalt Saul Goodman wird.

Die sechste Staffel von „Better Call Raul“ startet wahrscheinlich am 18. April beim US-amerikanischen Sender AMC. Ab dem 19. April ist sie dann bei Netflix zu sehen – auch in Deutschland.