Diese erfolgreiche Netflix-Serie bekommt 2. Staffel - Schöpfer verrät, wann

Nach der ersten Staffel von „Bridgerton“, die innerhalb der ersten vier Wochen über 80 Millionen Zuschauer für sich gewinnen konnte, stürmte eine koreanische Serie mit 142 Millionen Zuschauern im gleichen Zeitraum an die Spitze der beliebtesten Netflix-Serien. Die Rede ist von „Squid Game“, eine Serie, so kontrovers, dass sie deutsche Bildungsministerien teils dazu veranlasste, vor ihr zu warnen – wie etwa der MDR berichtete. Nun soll eine zweite Staffel von „Squid Game“ erscheinen.

Squid Game: Wann kommt Staffel 2?

Der Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang höchstpersönlich gab erste Hinweise zur zweiten Staffel bekannt, wie etwa das US-Branchenmagazin Variety sowie der französische Sender France24 berichten. Dass neue Folgen kommen werden, steht bereits seit Ende des vergangenen Jahres fest, wie The Wrap berichtete. Die große Frage war: Wann kommt Staffel 2?

Fest steht: Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, denn laut Dong-hyuk Hwang soll die zweite Staffel 2024 erscheinen. Und das auch erst gegen Ende des Jahres, wenn alles gut läuft. Im Vergleich zur ersten Staffel ist das ein geringer Zeitraum für Konzept, Handlung und Produktion, denn die Geschichte von „Squid Game“ reifte mehrere Jahre, ehe die Produktion letztlich an den Start ging.

Worum es inhaltlich in „Squid Game 2“ gehen wird, ist noch nicht bekannt. Der koreanische Serienmacher verriet lediglich, dass die ersten Seiten der Handlung bereits fertig geschrieben sind. Ob die zweite Staffel erneut exklusiv bei Netflix landen wird, ist ebenfalls noch offen.

Darum geht es in der Erfolgsserie

„Squid Game“ ist unbestritten kontrovers. Schaut man sich die Handlung genauer an, wird auch klar, warum. Ein wenig erinnert der grobe Handlungsstrang an Geschichten wie „The Hunger Games“ oder Ähnliches. „Squid Game“ fesselt durch das tödliche Spiel, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Zu welchem Zweck? Es stehen mehrere Milliarden Won als Preisgeld in Aussicht. Die Teilnehmer müssen sechs Spiele überleben, die an koreanische Kinderspiele angelehnt sind.

Das pikante: Die Verlierer jeder Runde werden auf der Stelle getötet. Das hält den glücksspielsüchtigen und verschuldeten Gi-hun aber nicht davon ab, auf die abgelegene Insel zu reisen und am Squid Game teilzunehmen. Ob er eine Chance hat?