Bridgerton: Mehr Sex, royale Romanzen und etliche Intrigen in Staffel 2

Historien-Dramen in Serienform haben Konjunktur. Eine Serie nach der anderen schwemmt die Streaming-Dienste, wie etwa „Grand Hotel“, „Downton Abbey“ oder auch „Bridgerton“. Letzteres mischt historische Kostüme wie Gesprächsstile mit modernen Filmeffekten. Und „Bridgerton“ kommt bei Zuschauern gut an. So gut, dass die zweite Staffel der Serie erscheint.

Hier siehst du die zweite Staffel des Historiendramas

Ende 2020 feierte „Bridgerton“ seine Premiere bei Netflix, kurz darauf versprach man zwei weitere Staffeln rund um das Historiendrama, das von einer gewissen Lady Whistledown erzählt wird. Das Konzept dahinter erinnert etwa an „Gossip Girl“ oder auch „Desperate Housewives“, in der eine unbekannte, aber allwissende Erzählerin das Leben der Protagonisten zur Schau stellt. In diesem Fall ist es die High Society aus London im Jahr 1813.

Wie auch schon Staffel 1, sind auch die neuen Episoden exklusiv bei Netflix zu sehen. Der Start der zweiten Staffel erfolgt heute, am 25. März. Eine dritte Staffel der Serie ist ebenfalls schon jetzt in Planung. Hinter dem Upper-Class-Drama steht die bekannte Produzentin Shonda Rhimes, die unter anderem „Grey’s Anatomy“ und auch die True Crime-Serie „Inventing Anna“ produzierte.

Bridgerton 2: Darauf kannst du dich freuen

Wie der Trailer nun verrät, stellt die zweite Staffel jedoch nicht mehr Daphne (Phoebe Dynevor) und Duke Simon (Regé-Jean Page) in den Fokus, sondern einen neuen Junggesellen, der auf der Suche nach seiner großen Liebe ist. Es geht um niemand Geringeren als Sir Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), den Bruder von Daphne, der in der Staffel 1 noch Anstrengungen unternahm, seine kleine Schwester zu verheiraten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Nun ist es an ihm selbst, sich als Familienoberhaupt zu behaupten und die richtige Damenwahl zu treffen. Das scheint jedoch nicht so leicht: Nicht nur die aus Indien angereiste Kate Sharma (Simone Ashley), sondern auch Edwina (Charithra Chandran), die Schwester von Kate sind potenzielle Kandidatinnen. Ein steiniger Weg, der gespickt ist mit jeder Menge Intrigen und prickelnder Romanzen. Mehr, „als ihre Leser aushalten können“, versprach Lady Whistledown schon 2021. Wird sich Anthony entscheiden können und seine Herzdame finden?