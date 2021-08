Reise in die Vergangenheit: Das sind die 15 besten Historischen-Serien

Fiktion oder Wahre Begebenheit? Historische-Serien erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Dabei haben die meisten Serien ein Kern wahrer Begebenheiten in sich. Jedoch sind viele historische Serien mit Vorsicht zu genießen, da sich viele Serienschöpfende kreative Freiheiten erlauben und die eine oder andere Sache verändern. Nach der Bestenliste der Film- und Serienbewertungsseite IMDb sind das die besten fünf Historischen-Serien:

The Choosen (2017-)

Chernobyl (2019)

Band of Brothers: Wir waren wie Brüder (2001)

Die Welt im Krieg (1973-1974)

The Last Dance (2020)

Die Geschichte hat noch mehr zu bieten als die bereits genannten fünf Serien. So gibt es einige zu den englischen und französischen Königshäusern und weitere Serien aus Zeiten der Wikinger und dem Mittelalter.

Downton Abby (2010-2015)

Die Adelsfamilie Crawley leben mit ihren Angestellten auf dem Anwesen Downtown Abby. Dabei wird in der Historischen-Serie das Leben der Bewohner des Anwesens durch historische Ereignisse auf den Kopf gestellt. Dazu zählen unter anderem der Untergang der Titanic, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges oder auch die spanische Grippe. Dabei steht nicht nur das Drama der Adelsfamilie im Vordergrund, sondern auch das der Angestellten.

The Crown (2016-)

Eine Serie rund um das Leben der britischen Königin Elisabeth II bietet „The Crown“. Die Historische-Serie fängt 1947 an, in dem Jahr, in dem Elisabeth II ihren Prinzen Philip heiratet. In den mittlerweile vier Staffeln schreitet die Zeit voran bis ins Jahr 1990. Dabei wird auch die Geschichte von Lady Di nicht ausgelassen. Auch hier basiert die Serie auf sehr vielen wahren Begebenheiten verfeinert mit ein wenig Kreativität.

Die Tudors (2007-2010)

Auch in „Die Tudors“ dreht sich alles um den englischen Thron. Jedoch zeitlich gesehen noch ein Stück weiter in der Vergangenheit. Um genau zu sein, spielt die Historische-Serie im 16. Jahrhundert. Dabei nimmt die Serie es mit den damaligen Ereignissen nicht ganz genau. So haben die kreativen Köpfe sich viele Freiheiten genommen und stellen in der Serie Dinge anders dar. So wurde aus den zwei Schwestern von Heinrich VIII in der Serie nur noch eine. Trotz der kreativen Freiheit mit den geschichtlichen Ereignissen spiegelt die Serie den Geist der Zeit wider.

Die Medici Herrscher von Florenz (2016-2019)

Die Bankiersfamilie de Medici aus Italien gehörte zu den einflussreichsten Familien ihrer Zeit. In der Serie dreht sich alles um den Machtaufstieg der Familie de Medici. Doch mit der Macht kommen auch mehr Gefahren hinzu. Auch diese Serie basiert auf wahren Begebenheiten. So ist es Cosimo de Medici in der Serie wichtig, den Bau des Dom Santa Maria del Fiore in Florenz fertig zu stellen. Der tatsächlich existierende Dom wurde ebenfalls mithilfe von Cosimo de Medici zu Ende gebaut.

Reign (2013-2017)

Sehr viel kreativen Freiraum haben sich die Serienmacher der Historischen-Serie „Reign“ genommen. Zumindest stimmen jedoch die Eckdaten. Mary Stuart kommt nach Frankreich, um dort den französischen Thronfolger Francis zu heiraten. Jedoch frei erfunden ist Francis Halbbruder Sebastian, für den Mary ebenfalls Gefühle entwickelt. Gefüllt mit jeder Mengen politischen Dramen und Intrigen erzählt die Serie in vier Staffeln die Geschichte von Marys Leben und wie es ihr ergangen ist.

Spartacus (2010-2013)

Im Jahr 73 vor Christus macht sich Spartacus mit einer Gruppe von Sklaven auf und bekämpft die römischen Einheiten. Das, was in der Geschichte als der Spartacus-Aufstand bekannt geworden ist, haben Steven DeKnight, Sam Raimi und Robert Tapert in einer Serie nacherzählt. Vieles über die Hintergründe von Spartacus sind nicht bekannt, sodass in der Serie die Lücken kreativ gefüllt werden. Zu beachten ist, dass die Serie nicht ohne Grund ab 18 Jahren freigegeben ist. Die Serie ist gefüllt mit Gewaltdarstellungen.

Mad Men (2007-2015)

Obwohl es in der Historischen-Serie keine echte Persönlichkeit als Vorlage für die Hauptrolle gibt, spiegelt die Serie sehr viele historische Ereignisse der Zeit wider. Don Drapper arbeitet in einer New Yorker Werbeagentur der 60er Jahre. Dabei ist Don Drapper nicht nur ein Frauenheld, sondern verbirgt auch eine düstere Vergangenheit. In der Serie finden nicht nur politische Ereignisse wie die Ermordung Kennedys ihren Platz, sondern auch gesellschaftliche Themen wie Rassentrennung und die traditionellen Geschlechterrollen, die damals noch üblich waren, werden thematisiert.

Outlander (2014-)

Krankenschwester Claire ist auf ihren Flitterwochen in Schottland, als sie durch einen Steinkreis in eine andere Zeit fällt. Genauer gesagt in das Jahr 1743. Eine Zweckehe mit Jamie Fraser hilft ihr in der damaligen Zeit besser zurechtzukommen. Obwohl die Serie ein Fantasy-Anteil hat, hat sie durch das Zeitreisen-Element auch sehr viele historische Elemente. Dabei ist die Serie nahe an den Fakten, dennoch gibt es auch hier kreative Freiheiten. So gibt es beispielsweise den Steinkreis, der in der Serie auftaucht, in Wirklichkeit nicht. Dafür allerdings andere ähnliche Steinkreise.

Vikings (2013-2020)

In sechs Staffeln der Historischen-Serie „Vikings“ wird die Geschichte von dem Wikinger Ragnar Lodbrock erzählt. Dabei basiert die Figur auf der nordischen Sage des Wikingers und dänischem König Loðbrókar. Der eigentliche Bauer erhebt eines Tages Einspruch gegen die Raubpläne seines Chefs und startet mit ein paar anderen aus dem Dorf eine eigene Mission. Ragners Abenteuerlust zieht ihn immer wieder hinaus aufs Meer, doch seine Reisen führen auch zu Problemen mit seiner Familie.

The Last Kingdom (2015-)

Im 9. Jahrhundert nach Christus gab es einige Wikingerangriffe auf die einzelnen Königreiche an den Küsten Englands. Auch in der Serie werden die adligen Eltern von Uhtred von Wikingern ermordet. Dafür nehmen sie das Kind mit und zogen es auf. Erst als Erwachsener erhebt Uhtred Ansprüche auf sein Geburtsrecht. Dabei muss Uhtred in der Historischen-Serie immer wieder entscheiden, auf welcher Seite er eigentlich steht. Die Serie beinhaltet mehr Fiktion als historische Fakten. Jedoch lassen sich einzelne geschichtliche Ereignisse in der Serie wiederfinden.