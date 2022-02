"Inventing Anna": Die Frau aus NRW, die die New Yorker High Society austrickste

Liest man Meldungen über Phishing, manipulierte Mails von bekannten Marken, dem Enkeltrick und Co., wundert man sich meistens, dass Menschen überhaupt darauf hereinfallen können. Doch der Fall Anna Sorokin zeigt einmal mehr, wie geschickt Betrüger vorgehen und Menschen übers Ohr hauen – auch im weitaus großen Stil. Über die Machenschaften der jungen Frau drehte Netflix eine Mini-Serie, die ab sofort beim Streaming-Dienst verfügbar ist.

Inventing Anna: Die Frau, die die New Yorker High Society austrickste

Wie es so oft ist: Man braucht nur eine gute Idee und Mut, um erfolgreich zu sein. Das gilt nicht nur für seriöse Geschäftsideen, sondern auch für das kleinkriminelle Business. Eine entsprechende Idee hatte 2015 auch Anna Sorokin, die unter dem Pseudonym Anna Delvey in die USA reiste und sich dort als Millionenerbin ausgab. Die New Yorker High Society empfing sie mit Kusshand, sodass die heute 31-jährige ihre Karriere als Hochstaplerin begann.

Obwohl sie vorgab, einen Treuhandfonds über 60 Millionen Dollar ihres Vaters zu haben, kam es selten dazu, dass Anna für ihr Luxus-Leben selbst bezahlte. Entweder, der angebliche Vater dreht den Geldhahn zu oder die deutsche Kreditkarte funktionierte in den USA nicht. Für Besuche in Restaurants oder Luxus-Urlauben mit Freunden findet die in Russland geborene Frau immer wieder jemanden, der die Kreditkarte zückt. Ihr glamouröses Leben präsentiert Anna dabei auf Instagram und untermauert ihr Lügenkonstrukt um eine weitere Dimension. Doch wie konnte Anna die millionenschwere High Society um den Finger wickeln? Und wie flog die Hochstaplerin letztlich auf?

Mini-Serie bei Netflix von „Grey‘s Anatomy“-Macherin

Die echte Anna sitzt derzeit im Gefängnis – allerdings nicht für ihre betrügerischen Machenschaften. Diese Zeit saß die gebürtige Russin bereits ab. Sie sitzt nun aber seit längerer Zeit in Abschiebehaft in New York. Netflix kaufte ihr die Rechte an ihrer Geschichte ab, produziert wird sie vom „Grey‘s Anatomy“-Guru Shonda Rhimes. Die Serie basiert zwar auf den tatsächlichen Fakten des Falls, mischt sie aber mit Fiktion. Durch die Geschichte geleitet wirst du als Zuschauer von einer Journalistin, die den Fall aufarbeitet.

Das Besondere für deutsche Zuschauer: Sorokin wuchs in Eschweiler, einer Kleinstadt zwischen Aachen und Köln, auf. Eine Millionenerbin ist sie nicht, dafür aber die Tochter eines Lkw-Fahrers. Zu sehen sind in den Hauptrollen Anna Chlumsky als Anna Sorokin alias Anna Delvey an der Seite von Julia Garner als die Journalistin Jessica Pressler. Ab sofort verfügbar ist die Serie „Inventing Anna“ bei Netflix.