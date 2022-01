Spektakuläre Neuheiten bei Netflix

Zugegeben: So richtig motiviert ist man in diesen Tagen nicht gerade, Sport an der frischen Luft zu treiben. Grauer Himmel, Wind, Regen, Graupel… es gibt Schöneres. Etwa eine heiße Tasse Kakao, eine wärmende Decke und ein neues Serien- oder Film-Abenteuer auf der Couch mit Netflix. Und der Februar 2022 verspricht so einige Neuheiten, die sich Abonnenten nicht entgehen lassen sollen. Wir zeigen dir, auf was du dich in den kommenden Wochen bei dem US-amerikanischen Streaming-Portal freuen kannst.

Netflix lässt die Wikinger wieder in See stechen

Wer schon immer Fan von Wikinger-Abenteuern war, wird in den vergangenen Jahren vermutlich mit viel Freude die Serie „Vikings“ verfolgt haben. Zwischen 2013 und 2020 gab es insgesamt sechs Staffeln zu bestaunen und jetzt folgt der Nachfolger: „Vikings: Valhalla“. Rund 100 Jahre nach den Geschehnissen von „Vikings“ wächst in der neuen Serie eine frische Generation wagemutiger Krieger heran, die ihr eigenes Schicksal schmieden und Geschichte schreiben wollen. Auch dieses Mal nehmen uns die draufgängerischen Helden des Nordens mit auf eine epische Reise über weite Ozeane und wilde Schlachtfelder. Los geht es ab dem 25. Februar 2022.

Auf einer wahren Geschichte basiert derweil die Drama-Serie „Inventing Anna“ – verfügbar bei Netflix ab dem 11. Februar 2022. Im Mittelpunkt steht dabei die Hochstaplerin Anna Sorokin a.k.a. Anna Delvey. Die gebürtige Russin gab sich als deutsche Tochter eines Millionärs aus und erarbeitete sich so eine auf Lügen basierende Reputation, um Teil der wohlhabenden Gesellschaft von Manhattan mitten im Herzen von New York zu werden. Und mitten in dieses Leben platzt eine Journalistin, die das Lügenkonstrukt rund um Anna Delvey infrage stellt. Sorokin selbst wurde übrigens schon im Jahr 2017 verhaftet, kam Anfang 2021 aber wegen guter Führung wieder auf freien Fuß.

Mit einer zweiten Staffel wird ab dem 4. Februar 2022 die Drama-Serie „Süße Magnolien“ fortgesetzt. Kern dieser Serie sind die drei besten Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue. Sie meistern neue Beziehungen, stellen sich politischen Herausforderungen und heilen alte Wunden. Frei nach dem Motto: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Magst du Reality-Formate? Dann freu‘ dich ab dem 11. Februar auf die zweite Staffel von „Liebe macht blind“. Ohne einander jemals gesehen zu haben, suchen darin Singles nach einem Partner fürs Leben.

Serie Staffel verfügbar ab The Apprentice: ONE Championship Edition 1 1. Februar 2022 Raising Dion 2 1. Februar 2022 Dunkle Leidenschaft 2 2. Februar 2022 Auf der Suche nach Ola 1 3. Februar 2022 Murderville 1 3. Februar 2022 Süße Magnolien 2 4. Februar 2022 Liebe macht blind: Japan 1 8. Februar 2022 Only Jokes Allowed 1 9. Februar 2022 Ideias à Venda 1 9. Februar 2022 Bis dass das Leben uns scheidet 1 10. Februar 2022 Inventing Anna 1 11. Februar 2022 Liebe macht blind 2 11. Februar 2022 Toy Boy 2 11. Februar 2022 Treue 1 14. Februar 2022 Fishbowl Wives 1 14. Februar 2022 Swap Shop 2 16. Februar 2022 Der junge Wallander: Im Schatten des Todes 1 17. Februar 2022 Space Force 2 18. Februar 2022 Cat Burglar 1 22. Februar 2022 Merlí. Sapere Aude 1 25. Februar 2022 Vikings: Valhalla 1 25. Februar 2022 Wieder 15 1 25. Februar 2022 Love, Life & Everything in Between 1 Februar 2022 Juvenile Justice 1 Februar 2022 Barbaren 2 2022 Stranger Things 4 2022

Neue Filme im Februar 2022

Oder soll es statt einer Serie lieber ein Film sein, der dir den Abend versüßt? Dann können wir dir unter anderem den ab dem 9. Februar 2022 verfügbaren Horror-Thriller „Das Privileg – Die Auserwählten“ empfehlen. Inhalt: Der 18-jährige Finn wird von Albträumen und Dämonen gejagt. Was seine Familie als psychotische Folgen eines Kindheitstraumas abtut, nämlich den viel zu frühen Tod seiner Schwester Anna, fühlt sich für ihn mehr und mehr real an. Zusammen mit seiner besten Freundin Lena versucht er, das schreckliche Geheimnis zu lüften, das in seiner Vergangenheit und hinter der unscheinbaren Fassade seiner Familie steckt. Die Hauptrollen übernehmen in dieser deutschen Produktion Max Schimmelpfennig („Dark“) und Lea van Acken („Das Tagebuch der Anne Frank“).

Schon etwas eher, nämlich ab dem 4. Februar 2022, kannst du bei Netflix die Romanze „Through my Window – Ich sehe nur dich“ abrufen. Darin entwickelt Raquel tiefe Gefühle für ihren attraktiven und geheimnisvollen Nachbarn Ares, die er irgendwann auch endlich erwidert. Doch die beiden haben die Rechnung ohne seine Familie gemacht. Die stellt sich der jungen Liebe nämlich in den Weg.

Titel verfügbar ab Meine beste Freundin Anne Frank 1. Februar 2022 Looop Lapeta 4. Februar 2022 Through my Window – Ich sehe nur dich 4. Februar 2022 Das Privileg – Die Auserwählten 9. Februar 2022 Into the Wind 10. Februar 2022 Love Tactics 11. Februar 2022 Love and Leashes 11. Februar 2022 Anne+: Der Film 11. Februar 2022 Wie Jodie über sich hinauswuchs 2 11. Februar 2022 Bigbug 11. Februar 2022 Erax 17. Februar 2022 Heart Shot 17. Februar 2022 Vergib uns unsere Schuld 17. Februar 2022 Fistful of Vengeance 17. Februar 2022 Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars 18. Februar 2022 Texas Chainsaw Massacre 18. Februar 2022 Töte mich nicht 20. Februar 2022 UFO 23. Februar 2022 Tyler Perry's A Madea Homecoming 25. Februar 2022 Sans répit – Ruhelos 25. Februar 2022 Mein wundervolles Leben 28. Februar 2022

Alles, was du sonst noch zu Netflix und den anfallenden Kosten wissen musst, haben wir für dich in einem umfangreichen Ratgeber zusammengetragen. Und solltest du auch Kunde von Prime Video sein, kannst du dich bei uns auch über die bevorstehenden Film- und Serien-Neustarts dort informieren. Gleiches gilt für Sky Ticket und Disney+.