Disney+ im Februar 2022: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als viele denken, die bei Disney nur an Donald Duck und Mickey Mouse denken.

Highlights bei Disney+ im Februar 2022

Auch im neuen Jahr 2022 bietet Disney+ wieder ein vielfältiges Angebot an Filmen und Serien. Ob „Pam & Tommy (OT)“, „Torn“, „The French Dispatch“, die Making-Ofs von „Eternals“ und „Hawkeye“ oder „Ein wunderbarer Winter mit Mikey Mouse” – alle Welten werden mit neuen Streaming-Premieren überraschen!

Pam & Tommy – ab 2. Februar

Man will es nicht vermuten, aber „Pam & Tommy“ basiert auf einem berühmten Sex Tape – und zwar von niemand Geringerem als Pamela Anderson und Tommy Lee. Die Serie spielt zur Anfangszeit des Internets, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Das denkt sich auch ein frustrierter Handwerker (Seth Logan), der das Sex Tape von Pam (Lily James) und Tommy (Sebastian Stan) aus deren Wohnung stiehlt. Die VHS-Raubkopie des Tapes wird nicht nur im Untergrund zur Weltsensation, sondern landet 1997 auch im Internet. Was das für Konsequenzen hat?

Die Serie rund um die wahre Geschichte ist nicht nur ein Krimi, sondern dreht sich auch um die Liebesgeschichte von Pam und Tommy. Freigegeben ist sie allerdings erst ab einem Alter von 16.

The Walking Dead – ab 21. Februar

Seit 2010 läuft die Erfolgsserie „The Walking Dead“. Die neuesten Episoden der 11. Staffel landen nun bei Disney+. In dieser kämpfen zwei Gruppen ums Überleben: Die einen müssen sich gegen die Reapers behaupten, die anderen werden in Alexandria von Mutter Natur auf die Probe gestellt. Die Welt scheint am seidenen Faden zu hängen und jeden Moment auseinanderzubrechen. Gibt es noch Hoffnung oder gibt es jetzt kein zurück mehr? Fest steht: Die Zukunft der Gruppen, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft werden sich für immer verändern.

The King’s Man: The Beginning – ab 23. Februar

Dem Neuling „The King’s Man – The Beginning“ ging 2014 der Kinofilm „The King’s Man: The Secret Service“ voraus. In dem neuen Film geht zu den Ursprüngen des Geheimdienstes zurück – und da geht es heiß her. Rasputin (Rhys Ifans) und weitere Tyrannen sowie Verbrechergenies der Welt wollen einen Söldnerkrieg. Der Plan ist schon besiegelt, die Menschen sollen rund um den Globus vernichtet werden. Vor den Spionen des King’s Man bleibt diese Machenschaft des Bösen aber nicht verborgen: In schneidigen Anzügen, die zur Tarnung dienen, wollen sie den Krieg verhindern. Damit dies gelingt, braucht der Geheimdienst Unterstützung: Der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) wirbt dazu seinen Schützling Conrad (Harris Dickinson) an. Ob es dem Geheimdienst gelingt, die Schurken zu stoppen?

The French Dispatch – ab 23. Februar

Mit „The French Dispatch“ kommt ein neues Werk von Wes Anderson zu Disney+. Zu sehen sind verschiedene Geschichten aus der letzten Ausgabe einer amerikanischen Zeitschrift, die im fiktiven französischen Ort Ennui-sur-Blasé ihren Standort hat. Der aus Kansas stammende Herausgeber der Zeitschrift, Arthur Howitzer (Bill Murray), verstirbt. Die Belegschaft nimmt das zum Anlass, um sich noch einmal zu versammeln und einen Nachruf zu kreieren. Daraus ergeben sich insgesamt vier Geschichten: über zwielichtige Orte in der Stadt oder etwa einen verrückten Maler. Die Geschichten sind nicht nur detailliert, sondern auch im klassischen Wes Anderson-Stil aufgenommen.

Der Film ist prall gefüllt mit aktuellen Stars: Darunter Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Frances McDormand, Léa Seydoux, Stephen Park, Owen Wilson, Willem Dafoe, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Henry Winkler, Anjelica Huston und Bill Murray.

Alle Neustarts bei Disney+ im Überblick

2. Februar

American Dad – Staffel 2 (Star)

Pam & Tommy (Disney-Original/Star)

4. Februar

The First Wave – Originalfassung

Torn

9. Februar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye (Disney-Original)

11. Februar

Der Pferdeflüsterer (Star)

Selbst ist die Braut (Star)

16. Februar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Eternals (Disney-Original)

Dave – Staffel 2 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 1-3 (Star)

18. Februar

Ein wunderbarer Winter mit Mikey Maus (Disney-Original)

StreetDance: Folge deinem Traum! (Star)

X-Men Origins: Wolverine (Star)

21. Februar

The Walking Dead – Staffel 11B (Star)

23. Februar

Besos al aire: Küssen verboten – Staffel 1 (Star)

The King’s Man – The Beginnen (Star)

The French Dispatch (Star)

Die Prouds: Lauter und trauter (Disney-Original)

25. Februar