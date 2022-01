Sky im Februar 2022: Fesselndes Serien-Finale und exklusive Neustarts

Als Abonnent von Sky im klassischen Pay TV oder auch als Nutzer des Streaming-Dienstes Sky Ticket kannst du dich im Februar 2022 auf einige spannende Serien- und Film-Neustarts freuen. Auch eine neue Dokumentation nimmt Deutschlands größer Anbieter von Bezahlfernsehinhalten neu ins Programm. Denn ab dem 21. Februar 2022 kannst du in „Diese Ochsenknechts“ eine der bekanntesten deutschen Familien hautnah und exklusiv erleben.

Neue Serien bei Sky und Sky Ticket im Februar 2022

Gleich drei Sky Originals feiern im Februar 2022 ihre Premiere. Da wäre etwa die vierteilige Miniserie „The Fear Index“, die auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Robert Harris basiert. In der Thrillerserie werden ab dem 17. Februar die Schattenseiten und unerklärliche Vorfälle in der Finanz- und Wirtschaftswelt thematisiert. Magisch wird es hingegen ab dem 1. Februar mit der dritten und damit finalen Staffel des beliebten Sky Originals „A Discovery of Witches“. Basierend auf dem letzten Buch der Romanreihe von Deborah Harkness kehren Vampir Matthew (Matthew Goode) und Hexe Diana (Teresa Palmer) in die Gegenwart zurück, um das „Buch des Lebens“ zu finden, bevor es zu spät ist. Wiederum ab dem 10. Februar startet „Landscapers“ neu durch. Laut Angaben von Sky eine beschwingte und schwarzhumorige Erkundung der Liebe und der Fantasie. Der der Hauptrollen übernimmt David Thewlis, den du vielleicht noch als Remus Lupin aus „Harry Potter“ kennst.

Serientitel Staffel Starttermin Sender A Discovery of Witches 1 1. Februar 2022 Sky One Lucifer 5b 1. Februar 2022 Sky One Murder Nation 1 4. Februar 2022 Sky Crime Landscapers 1 10. Februar 2022 Sky Atlantic Veleno – Die Stadt der verlorenen Kinder 1 10. Februar 2022 Sky Crime Lass es, Larry! 11 15. Februar 2022 Sky Comedy Sort of 1 16. Februar 2022 Sky Comedy The Fear Index 1 17. Februar 2022 Sky Atlantic Diese Ochsenknechts 1 21. Februar 2022 Sky One Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses 1 27. Februar 2022 Sky The Rising 1 11. März 2022 Sky Atlantic Euphoria 2 23. März 2022 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

Neue Filme bei Sky und Sky Ticket im Februar 2022

Und natürlich nutzt Sky den Februar 2022 auch, um seiner zahlenden Kundschaft neue Filme zu präsentieren. In der gewitzten Romantikkomödie „Book of Love“ startet Autor Henry (Sam Claflin) ab dem 12. Februar eine Promo-Tour durch Mexiko. Dort wurde sein eigentlich langweiliges Buch überraschend zum Hit – denn Übersetzerin Maria hat daraus einen heißen Erotikroman gemacht. Eine gehörige Portion Spannung verspricht wiederum ab dem 11. Februar der smarte Sci-Fi-Thriller „Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“ mit Hugh Jackman. Mit einer speziellen Technik fördert er als Privatdetektiv Nick Bannister verborgene Erinnerungen seiner Klienten zutage. Bis eine von ihnen spurlos verschwindet.

Oder soll es lieber ein Film für die ganze Familie sein? In der Fortsetzung der frechen Familienkomödie „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ ist Peter Hase genervt von seiner Patchwork-Familie und wagt in der Stadt das Abenteuer – mit Folgen für seine ganze Familie. Verfügbar ist dieser Film bei Sky schon ab dem 4. Februar. Wrestling-Fans freuen sich unterdessen auf die Verfügbarkeit von „Der Spion von nebenan“. Ab dem 18. Februar ist in dieser Komödie der ehemalige WWE-Champion Dave „Batista“ Bautista zu sehen. Als knallharter CIA-Agent bekommt er es mit der neunmalklugen Sophie (Chloe Coleman) zu tun.

Weitere Film-Neustarts

Eine Übersicht zu zahlreichen weiteren Film-Neuheiten im Februar kannst du unserem passenden Ratgeber zu Sky-Serien und -Filmen im Jahr 2022 entnehmen. Ferner haben wir in den vergangenen Tagen einige weitere spannende Neuigkeiten für Kunden von Sky zusammengetragen:

Wenn du dich wiederum zu den aktuellen Preisen von Sky informieren möchtest, haben wir auch dazu den passenden Ratgeber für dich.