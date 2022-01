Prime Video im Februar 2022: Action und viel Liebe

Amazon startet mit einigen Serien-Highlights bei Prime Video in den Februar. Dazu gehören nicht nur Fortsetzungen bereits bekannter Produktionen, sondern auch komplett neue Serien. Und auch an der Film-Front tut sich im neuen Monat einiges – zwei Amazon Originale inklusive.

Neue Serien bei Prime Video im Februar 2022

„The Marvelous Mrs. Meisel“ / „Schitt’s Creek“ / „Shameless“

Möchtest du in das amerikanische Leben im Jahr 1960 abtauchen, darfst du die bereits vierte Staffel von „The Marvelous Mrs. Meisel“ nicht verpassen. Ab dem 18. Februar 2022 liegt darin eine ordentliche Portion Wandel in der Luft. Auf der Suche nach einer neuen Aufgabe findet Midge nämlich eine Beschäftigung, die ihr kreative Freiheit verspricht. Aber ihr Engagement für ihr Handwerk – und die Orte, an die es sie führt – führt zu einer Kluft zwischen ihr, ihrer Familie und ihrem Freundeskreis. Weitere Serien-Fortsetzungen im Februar 2022: „Schitt’s Creek“ mit der bereits sechsten Staffel ab dem 1. Februar. Und ab dem 24. Februar kannst du bei Amazon Prime Video die elfte Staffel von „Shameless“ sehen.

„Reacher“ Staffel 1

Reichlich Action verspricht währenddessen die neue Amazon Original Serie „Reacher“. Die Serie folgt ab dem 4. Februar 2022 Jack Reacher, einem Veteranen der Militärpolizei, der gerade erst ins zivile Leben gestartet ist. Ohne Telefon und nur mit dem Nötigsten bei sich reist Reacher durch das Land und erkundet die Nation, der er einst gedient hat. Als er in der Kleinstadt Margrave, Georgia, ankommt, findet er eine Gemeinde vor, die mit ihrem ersten Mordfall seit 20 Jahren zu kämpfen hat. Die Polizei verhaftet ihn sofort. Augenzeugen behaupten, Reacher sei am Tatort gewesen. Während er versucht, seine Unschuld zu beweisen, kommt eine Verschwörung ans Licht, die nur mit Reachers scharfem Verstand und seinen harten Fäusten zu lösen ist. Eines ist sicher: Wer auch immer dahintersteckt – sie haben sich den Falschen ausgesucht.

„With Love“ Staffel 1

Deutlich amüsanter geht es hingegen in der ersten Staffel des nagelneuen Amazon Origials „With Love“ zu. Pünktlich zum Valentinstag siehst du ab dem 11. Februar 2022 Comedy und große Gefühle in einer Serie. Die Geschwister Diaz, Lily und Jorge Jr. sind auf der Suche nach Liebe und dem Sinn im Leben. In jeder der fünf Episoden folgen Prime-Mitgliedern den beiden und der gesamten Familie Diaz bei den Höhen und Tiefen der Liebe während jeweils eines anderen Feiertags im Jahr, darunter Heiligabend, Silvester, Valentinstag, der vierte Juli und Dia de los Muertos.

Titel Staffel abrufbar ab This is Us 5 27. Januar 2022 The Legend of Vox Machina 1 28. Januar 2022 Schitt's Creek 6 1. Februar 2022 Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy 1 4. Februar 2022 Reacher 1 4. Februar 2022 With Love 1 11. Februar 2022 The Marvelous Mrs. Maisel 4 18. Februar 2022 Shameless 11 24. Februar 2022 Star Trek: Picard 2 4. März 2022 Upload 2 11. März 2022 Wolf Like Me 1 1. April 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 LOL: Last One Laughing 3 Frühjahr 2022 Damaged Goods 1 2022 Diabolical 1 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Februar 2022

Hinsichtlich neuer Filme schöpft Amazon für Prime Video im Februar 2022 erneut aus dem Vollen. Vorübergehend exklusiv verfügbar sind im Laufe des kommenden Monats unter anderem die Dokumentation „Tarantino – The Bloody Genius“, die romantische Komödie „Liebe ist…“ und der Blockbuster „The 800“, der ein epochales Spektakel während des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges thematisiert.

Ab dem 11. Februar 2022 kannst du das amüsante Amazon Original „I Want You Back“ sehen. Peter und Emma sind sich völlig fremd, aber als sie sich treffen, verbindet sie eines sofort: Sie wurden beide am selben Wochenende unerwartet von ihren jeweiligen Partnern, Anne und Noah, abserviert. Ihre Verbundenheit wird zu einer Mission, als sie in den sozialen Medien sehen, dass ihre Ex-Partner glücklich neue Beziehungen eingegangen sind – Anne mit Logan und Noah mit Ginny. Entsetzt darüber, dass sie in ihren 30ern ihre Chance auf ein glückliches Leben für immer verspielt haben und voller Panik, neu anfangen zu müssen, hecken Peter und Emma einen verzweifelten Plan aus, um die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen. Sie tun alles dafür, um den neuen Beziehungen ihrer Ex-Partner ein Ende zu setzen und diese zurück in ihre eigenen Arme zu treiben.

Wiederum für den einen oder anderen Fußballfan interessant: „Rooney“, verfügbar ebenfalls ab dem 11. Februar 2022. Diese Dokumentation thematisiert das Leben, eines der bekanntesten Stürmer der vergangenen Jahre: Wayne Rooney aus England. Der Film nimmt Rooneys Profikarriere unter die Lupe und zeigt einige der schönsten und schwierigsten Momente im Leben von Englands Rekordtorschützen.

Titel verfügbar ab P.S. Ich Liebe Dich 28. Januar 2022 Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen 29. Januar 2022 Plötzlich Papa 29. Januar 2022 Scarface 31. Januar 2022 Arctic 1. Februar 2022 Running With The Devil

1. Februar 2022 SCOOB!

1. Februar 2022 Spiderman 1. Februar 2022 Spiderman 2 Theatrical

1. Februar 2022 Spiderman 2 Extended

1. Februar 2022 The Green Hornet 1. Februar 2022 Tarantino - The Bloody Genius 3. Februar 2022 Time Is Up

4. Februar 2022 Central Intelligence 5. Februar 2022 Prinz Charming 6. Februar 2022 The Protégé - Made for Revenge 7. Februar 2022 Bad Neighbors 8. Februar 2022 Neighbors 2 8. Februar 2022 Trolls 9. Februar 2022 Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 10. Februar 2022 I Want You Back

11. Februar 2022 Amazon Original

Rooney

11. Februar 2022 Amazon Original

Walhalla: Die Legende von Thor 11. Februar 2022 Mr. Jones 13. Februar 2022 Hot Summer Nights 14. Februar 2022 Mein fast perfekter Valentinstag 14. Februar 2022 Liebe ist... 15. Februar 2022 American Pie : Das Klassentreffen 16. Februar 2022 True History of the Kelly Gang 16. Februar 2022 Ophelia 17. Februar 2022 Arahan 20. Februar 2022 Queenpins

20. Februar 2022 The 800 20. Februar 2022 Diener der Dunkelheit 21. Februar 2022 Dieses Bescheuerte Herz 22. Februar 2022 Das Mädchen deiner Träume 24. Februar 2022 Venom 24. Februar 2022 2067 26. Februar 2022 The Corrupted 28. Februar 2022

Weitere spannende Neuigkeiten zu Prime Video

In den vergangenen Tagen hat es bei Prime Video noch weitere spannende Neuigkeiten gegeben, die du als Abonnent auf keinen Fall verpassen darfst.