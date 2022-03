Netflix: Auf diese Neuheiten darfst du dich freuen

Gute Nachrichten für Kunden von Netflix. Im kommenden Monat starten bei dem auch hierzulande sehr beliebten Dienst für Video-Streaming wieder zahlreiche Serien- und Film-Neuheiten. Im Segment der Serien sind nicht nur packende Neustarts, sondern auch mindestens genauso fesselnde Fortsetzungen von schon bekannten Serien mit von der Partie.

Neue Serien bei Netflix im April 2022

Bereits in die fünfte Staffel startet ab dem 8. April 2022 die Drama-Serie „Élite“. Das neue Schulhalbjahr im Las Encinas bringt ein neues Opfer, einen neuen Täter und ein neues Rätsel mit sich. Die Schülerschaft wird von Geheimnissen überflutet. Sogar schon Staffel 6 ist ab dem 19. April 2022 von der Emmy-prämierten Drama-Serie „Better Call Saul“ abrufbar. Das Prequel von „Breaking Bad“ erzählt, wie aus dem unbedeutenden Anwalt Jimmy McGill der Gauner-Anwalt Saul Goodman wurde.

Einer von zahlreichen Serien-Neustarts: „Anatomie eines Skandals“. Auch bei diesem Netflix Original handelt es sich um eine Drama-Serie. Sie erzählt von Sophies privilegiertem Leben als Ehefrau des Politikers James. Eines Tages wird dieses schöne Leben durch skandalöse Geheimnisse ruiniert. Plötzlich wird James nämlich ein schockierendes Verbrechen vorgeworfen. Los geht es mit „Anatomie eines Skandals“ ab dem 15. April 2022.

Und wenn du Fan von Thriller-Serien bist, hast du als Kunde von Netflix sicher auch schon von „Ozark“ gehört. Ab dem 29. April 2022 geht es mit dem zweiten Teil der vierten Staffel weiter. Während von allen Seiten Gefahr droht, versuchen Marty und Wendy das Kartell, das FBI und ihre Kinder lange genug zufriedenzustellen, um in ihr Leben zurückzukehren.

Serie Staffel verfügbar ab Business Proposal 1 28. März 2022 The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt 2 1. April 2022 Trivia Quest 1 1. April 2022 Business Proposal 1 4. April 2022 The Ultimatum: Marry or Move On 1 6. April 2022 Dirty Lines 1 8. April 2022 Élite 5 8. April 2022 Tomorrow 1 9. April 2022 Anatomie eines Skandals 1 15. April 2022 Better Call Saul 6 19. April 2022 Ozark 4b 29. April 2022 Hard Cell 1 12. April 2022 Als Schwiegermutter einzog 1 13. April 2022 Beinahe glücklich 2 13. April 2022 Die Rache einer Mutter 1 15. April 2022 Herzschlag 1 20. April 2022 Matrjoschka 2 20. April 2022 Yakamoz S-245 1 20. April 2022 He’s Expecting 1 21. April 2022 Heartstopper 1 22. April 2022 Léas sieben Leben 1 22. April 2022 Selling Sunset 5 22. April 2022 Bullsh*t: Die Quizshow 1 27. April 2022 Grace and Frankie 7 29. April 2022 Sie sehen dich 1 April 2022 Barbaren 2 2022 Stranger Things 4 2022

Neue Filme bei Netflix im April 2022

Oder soll es statt einer Serie lieber ein neuer Film sein? Dann hebt Netflix für April 2022 unter anderem „Rumspringa“ hervor. Ein junger Amischer reist darin nach Berlin, um sich auszuprobieren. Und tatsächlich findet er in der Hauptstadt seine Wurzeln, verliebt sich und er gerät in das Abenteuer seines Lebens. Abrufbar ist „Rumspringa“ ab dem 7. April 2022.

Für alle technisch interessierten Netflix-Kunden ist sicherlich auch die filmisch verpackte Dokumentation „Rückkehr ins Weltall“ interessant. Denn im Mittelpunkt steht niemand Geringerer als Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk. Er und seine Ingenieure haben sich zum Ziel gesetzt, NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation zu fliegen und die Raumfahrt zu revolutionieren. Ebenfalls ab dem 7. April 2022 ist dieses Vorhaben bei Netflix zu sehen.

Titel verfügbar ab Granizo 30. März 2022 Battle: Freestyle 1. April 2022 Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter 1. April 2022 The Bubble 1. April 2022 Nie meine Liga 1. April 2022 Furioza 6. April 2022 Wie ein Tanz auf Glas 8. April 2022 Metal Lords 8. April 2022 The In Between 8. April 2022 Yaksha: Ruthless Operations 8. April 2022 Choose or Die 15. April 2022 Man of God 16. April 2022 Der Wendepunkt 20. April 2022 Because of you 22. April 2022 Silverton Siege 27. April 2022 Amor de madre 29. April 2022 Rumspringa 29. April 2022 Der Widerspenstigen Zähmung April 2022

Netflix ist aktuell ab 7,99 Euro in Deutschland nutzbar. Allerdings kündigen sich bereits neue, höhere monatliche Grundgebühren in ersten europäischen Ländern an. Ab wann sie auch in Deutschland gelten, ist aber noch nicht bekannt.