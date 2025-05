Huawei Watch 5 ist da – für wen sich das Upgrade auf die neue Luxus-Smartwatch lohnt

Huawei hat in Berlin die neue Watch 5 vorgestellt – und mit ihr einen echten Herausforderer im Premium-Smartwatch-Markt. Die Uhr kombiniert hochwertige Materialien, zahlreiche neue Funktionen und ein modernes Design miteinander. Doch lohnt sich der Wechsel vom Vorgängermodell wirklich? Wir zeigen dir, was die Watch 5 kann – und wie sich der Kauf im Launch-Zeitraum noch mehr lohnt.

Schon auf den ersten Blick zeigt sich: Huawei meint es ernst. Die Watch 5 besteht aus widerstandsfähigem Edelstahl und Titan – Materialien, die auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Die Kombination mit einem Display aus kratzfestem Saphirglas macht die Uhr nicht nur besonders edel, sondern auch extrem robust im Alltag. Für mehr Tragekomfort sorgt außerdem eine neue Größenvielfalt: Neuerdings kannst du zwischen einem Gehäusedurchmesser von 42 oder 46 Millimetern wählen – ideal also auch für Nutzerinnen und Nutzer mit schmaleren Handgelenken. Bei der Watch 4 war das bisher nicht möglich, denn sie gab es nur in minimal 46 Millimetern.

So sieht die neue Huawei Watch 5 aus

Beim Armband der Watch 5 setzt Huawei dieses Mal auf vegane Materialien, die sich in puncto Tragekomfort und Langlebigkeit nicht verstecken müssen. Du hast die Wahl zwischen Fluorelastomer, Komposit oder Titan – je nachdem, ob du eher sportlich oder elegant unterwegs bist. Zusätzlich bietet Huawei zum Launch acht Farbvarianten, die der Uhr mehr Individualität verleihen.

Gesundheit in Rekordzeit: Der neue Health-Check der Huawei Watch 5

Eines der großen Highlights der Watch 5 ist der neue Health-Check, der dir innerhalb von nur 60 Sekunden einen umfassenden Überblick über deinen Gesundheitszustand liefert. Egal, ob Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Stresslevel oder Hauttemperatur – die Watch analysiert deine Werte blitzschnell und gibt dir direkt Feedback. Im Gegensatz zum Vorgänger sind nun ganze zehn statt sieben Messwerte im Gesundheitsschnellcheck möglich, sodass du einen noch besseren Überblick über deine Fitness und Gesundheit bekommst. Damit eignet sich die Uhr nicht nur für sportliche Menschen, sondern auch generell für alle, die mehr Kontrolle über ihre Gesundheit haben möchten – ganz ohne Arztbesuch. Wobei die Uhr trotz aller Gesundheitsfeatures natürlich im Zweifelsfall nie einen Arztbesuch ersetzen sollte.

Beachtlich ist dabei auch die Geschwindig- und Leichtigkeit, mit der die Watch deine Daten dank der neuen Multi-sensing X-Tap Technology sammelt. Hierfür musst du nur deinen Finger auf den Drucksensor legen und in nur zehn Sekunden führt die Uhr ein EKG sowie ein PPG durch. Letzteres misst Volumenänderungen im Blutgefäßsystem, wodurch sich etwa die Herzfrequenz messen lässt oder Herzrhythmusstörungen erkannt werden können. Darüber hinaus wird per Fingertipp eine Luftdruckmessung durchgeführt, wodurch sich Höhenänderungen schnell erkennen lassen. Das kann etwa beim Wandern oder Treppenstufen sinnvoll sein, um hilfreiche Informationen über Reaktionen deines Körpers zu erhalten.

Huawei Watch 5 – per Fingertipp machst du in sekundenschnelle einen Gesundheitscheck

Die Messung an der Fingerspitze hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber den bei Smartwatches klassischen Messungen am Handgelenk. Denn die Haut an den Fingerspitzen ist generell dünner und auch Haare stören nicht die Messung, wodurch die Ergebnisse generell klarer sein können. Außerdem kann ein lockerer Sitz am Handgelenk für Schwankungen sorgen, die an der Fingerspitze vermieden werden. Dieser neue Sensor – der in der Huawei Watch 4 noch nicht vorhanden war – kann somit noch schnellere und je nachdem auch genauere Daten liefern.

Akku, GPS und eSIM – auch hier überzeugt die Watch 5

Auch bei der Akkulaufzeit punktet Huawei. Die Watch 5 bietet eine hohe Ausdauer von bis zu elf Tagen im normalen Gebrauch. Das ist besonders praktisch, wenn du nicht ständig zum Ladekabel oder einer Powerbank greifen willst. Im Standard-Modus verkürzt sich die Laufzeit zwar etwas, hiermit hat die Smartwatch aber extra viel Power für die Anforderungen des Alltags. Zudem unterstützt die Uhr GPS und die nahtlose Verbindung mit Huawei-Smartphones sowie anderen Android- oder iOS-Geräten. Mobilfunkanrufe via eSIM sind ebenfalls möglich, sodass du dein Handy auch mal zu Hause lassen und dennoch unterwegs über die Watch 5 telefonieren kannst.

Für wen lohnt sich das Upgrade?

Wenn du bereits eine Watch 4 nutzt, gibt es einige Gründe für einen Wechsel zum Nachfolger. So ist einerseits das nach Bedarf kleinere Gehäuse für manche Nutzer ein Kaufargument. Aber auch das neue Design oder die neuen Gesundheitsfunktionen sind definitiv Alleinstellungsmerkmale. Für Nutzer älterer Modelle bietet die Huawei Watch 5 daher ein attraktives Gesamtpaket, das Design, Technik und Gesundheit auf einem hohen Niveau vereint. Wer gleich zum Launch zugreift, profitiert zudem von attraktiven Angeboten, die Huawei rund um den Verkaufsstart schnürt.

Wenn du jetzt eine Huawei Watch 5 mit unserem Code bestellst, bekommst du In-Ears gratis

Wenn du Huaweis neue Smartwatch direkt im Huawei-Store kaufst, bekommst du einerseits ein zweites Armband in einer Farbe deiner Wahl geschenkt. Der Preis schwankt dabei zwischen 449 und 649 Euro – je nachdem, für welche Variante der Smartwatch du dich entscheidest. Unser Code AINSIDEDIGWATCH5129 sorgt für einen weiteren Vorteil: Hiermit schnappst du dir bis zum 31. Mai nämlich die FreeBuds 6 Kopfhörer von Huawei gratis dazu, wenn du das entsprechende Paket auf der Produktseite auswählst. Huawei bietet dir also direkt zum Start einige Anreize, die du nach Ablauf der Launch-Phase erstmal nicht mehr bekommst. Interessiert du dich für die Watch 5, solltest du daher besser nicht zu lange warten.

