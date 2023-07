iOS 17: So verwandelst du dein iPhone in einen Fahrradcomputer

Nicht erst seit der Vorstellung von Fitness+ arbeitet Apple an der Verbesserung der Trainingsfunktionen in iPhone und Apple Watch. So wurden in den vergangenen Jahren Dutzende neuer Workouts in die Smartwatch integriert. Im Rahmen der Worldwide Developers Conference (WWDC) Anfang Juni stellte das Unternehmen als Teil von iOS 17 und watchOS 10 ein neues Feature für Radfahrer ins Rampenlicht. Wenn du ein mit dem kommenden Update kompatibles iPhone und eine Apple Watch besitzt, kannst du in Zukunft auf einen separaten Fahrradcomputer verzichten. Dein Smartphone übernimmt diesen Job.

iOS 17 & watchOS 10 verwandeln iPhone in einen Fahrradcomputer

Voraussetzung für die Darstellung der Daten von Radfahr­trainings ist, wie bereits oben erwähnt, ein iPhone mit iOS 17 und eine Apple Watch mit watchOS 10. Konkret sind das mindestens ein iPhone XR und eine Apple Watch Series 4.

Besitzt du beide Geräte, kannst du bei der nächsten Fahrt mit dem Rad den großen Bildschirm deines Smartphones als Fahrradcomputer verwenden. Das Ganze funktioniert schon jetzt in der öffentlichen Beta von iOS 17 und watchOS 10 ganz einfach.

Grundlage für die Darstellung der Informationen sind die sogenannten „cycling metrics“, also die Daten von Radfahr­trainings. Diese werden von der Apple Watch aufgezeichnet und auf Wunsch live auf dein iPhone übermittelt. Die Daten umfassen dabei unter anderem Fahrzeit, Fahrkilometer, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Höhenmeter, Split-Informationen, Pulszonen sowie deine Aktivitätsringe.

So startest du den Work-out

Um all diese Informationen auf deinem iPhone in einer übersichtlichen Form zu erhalten, musst du auf deiner Smartwatch einen neuen Work-out beginnen. In der Apple Watch wählst du dazu „Outdoor Rad“ aus. Auf dem iPhone erscheint dann nach kurzer Zeit auf dem Sperrbildschirm der Hinweis auf die dazugehörige Live-Aktivität. Beim ersten Mal musst du zustimmen, dass sie angezeigt werden darf.

Vor der ersten Nutzung der Live-Aktivität musst du zustimmen, dass Fitness diese anzeigen darf

Tippst du danach auf die Aktivität, öffnet sich die Vollbildansicht mit allen Details. Alternativ kannst du auch die Fitness-App in iOS 17 manuell auf dem iPhone starten.

Nun hast du die Wahl zwischen sechs verschiedenen Bildschirmen, die dir unterschiedliche Informationen über deinen Trip mit dem Zweirad zeigen. Die erste Seite zeigt dir deine aktuelle Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höhenmeter und Gesamtkilometer.

iOS 17 verwandelt dein iPhone in einen Fahrradcomputer

Im zweiten Schirm, der sich durch einen Wisch nach links öffnen lässt, werden dir detailliertere Informationen zur Herzfrequenz angezeigt. Dazu gehören auch die fünf Herzfrequenzbereiche und wie lange du im jeweiligen Bereich warst. Die dritte Seite zeigt dir die Splitinformationen. Standardmäßig teilt die Watch-App alle fünf Kilometer. Diesen Wert kannst du jedoch in den Einstellungen der Fahrrad-Aktivität selbst festlegen.

Die vierte Ansicht gibt dir genauere Informationen zu den Höhenmetern, die du hinter dich gebracht hast. Auf dem fünften Bildschirm zeigt dir die iPhone-App in iOS 17, wie schnell du unterwegs bist. Da die Daten via GPS ermittelt werden, wird die gerade gefahrene Geschwindigkeit etwas träger aktualisiert als etwa ein direkt mit dem Fahrrad verbundenes Messgerät. Auf der letzten Seite findest du die Übersicht deiner Aktivitätsringe.

Ganz unten auf jeder Seite kannst du den Work-out pausieren oder fortsetzen. Durch einen Tipp auf den Pfeil öffnest du ein weiteres Menü. Dort findest du die Möglichkeit, die Steuerung zu sperren oder das Training zu beenden.

iOS 17 & iPhone erleichtern die Bedienung

Die virtuellen Tasten sind großzügig dimensioniert, damit du sie bequem erreichen kannst. Die Wischgesten zum Wechsel zwischen den oben beschriebenen Informationen machen die Bedienung ebenfalls kinderleicht. Selbst wenn das Smartphone unter einer Schutzhülle am Fahrrad angebracht ist, kannst du die App in iOS 17 problemlos bedienen. Du musst also nicht auf die kleine Smartwatch schauen, um die Daten abzulesen.

Ist ein kompatibler Powermeter an deinem Fahrrad angebracht, so kann die Watch diese Daten ebenfalls per Bluetooth auslesen. Dann stehen dir auch Kadenz und Leistung in der Trainingsansicht zur Auswahl. Laut Apple „schätzt die Apple Watch automatisch deine funktionelle Schwellenleistung – das höchste Intensitätslevel, das du eine Stunde lang halten kannst“.

Die finalen Versionen von iOS 17 und watchOS 10 werden im Herbst erscheinen. Eine öffentliche Test-Version steht jedoch schon heute zum Ausprobieren parat.