73 Euro geschenkt: Grandiose 18+ Game Vollversion kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir gleich zwei extrem hochwertige Games sichern, die dich sonst mehr als 60 Euro kosten würden. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Dead Island 2

Diese Woche wartet der Epic Games Store mit einem besonders hochwertigen Spiel auf. Dabei handelt es sich um „Dead Island 2„, einen brutalen 18+ Zombie-Shooter. Tatsächlich ist das Spiel so brutal, dass es in Deutschland sogar zensiert werden musste. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 50 Euro, doch diese Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

In Dead Island 2 geht es darum, dein Überleben in Los Angeles zu sichern, welches von einem Virus heimgesucht wird, der die Bewohner in blutrünstige Zombies verwandelt. Du selbst bist immun und musst herausfinden, was hinter der mysteriösen Epidemie steckt, die sich rasant verbreitet und alle bedroht. Du kannst sowohl alleine als auch gemeinsam mit Freunden ins Spiel eintauchen und den Zombies ein Ende bereiten.

Dead Island 2 ist erst ab 18 Jahren freigegeben.

Happy Game

Sollte dir Dead Island 2 ein wenig zu brutal sein, dann kannst du dir alternativ auch „Happy Game“ herunterladen. Was nach einem glücklichen Feel-Good Spiel klingt, ist allerdings nicht ganz das, wonach es aussieht. Ein kleiner Junge ist in einem schlimmen Albtraum gefangen, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Deine Aufgabe ist es jetzt, den Albtraum des Jungen positiver zu gestalten, damit er seinen inneren Frieden einmal mehr finden kann.

Es handelt sich also auch bei diesem Spiel um ein Horror-Abenteuer, das jedoch weit weniger brutal ist als Dead Island 2. Normalerweise kostet dich dieses Spiel etwa 13 Euro, doch du kannst es dir diese Woche kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Happy Game ist ein Albtraum-Horror-Game.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Nächste Woche wartet der Epic Games Store mit gleich drei mysteriösen Spielen auf. Was sich unter dem Geschenkpapier versteckt, ist noch nicht bekannt. Meistens handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen jedoch um besonders hochwertige Games, die du keinesfalls verpassen solltest. Wie immer halten wir dich bei inside digital auf dem Laufenden. Ob wohl wieder ein so qualitativ hochwertiges Spiel wie Dead Island 2 dabei ist?