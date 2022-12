Zensur in Deutschland: Ist diese Begründung ausreichend?

Videospiele müssen sich in Deutschland immer wieder der Zensur unterziehen. Manchmal kommt es dabei auch vor, dass Spiele komplett verboten werden. Nun trifft die Zensur ein neues Spiel, das bald auf den Markt kommt. Der scheinbar banale Grund und die Folgen einer solchen Zensur verwirren zahlreiche Spieler.

Die Zensur von „Dead Island 2“

Bei den „Dead Island“-Spielen handelt es sich um brutale Zombie-Shooter. Bei der Veröffentlichung des ersten Teils vor rund 11 Jahren, hat Deutschland das Spiel essenziell verboten. Auch der Nachfolger, „Dead Island: Riptide“ wurde nach nur etwa einem Jahr verboten. Nun muss sich auch „Dead Island 2“ der Zensur unterziehen, um eine Chance auf Veröffentlichung in Deutschland zu haben. Auch nach der Zensur ist das Spiel jedoch mit einer Altersbeschränkung ab 18 versehen. Der Grund für die Zensur ist im Fall von „Dead Island 2“ besonders unersichtlich und verwirrt zahlreiche Spieler. Besonders, da das Spiel keine politischen Symboliken enthält und nur aufgrund von Gewalt zensiert wird. Da es sich um ein Spiel für Erwachsene handelt, haben viele Spieler hierfür kein Verständnis.

Der offenbar einzige Unterschied in der zensierten Version ist, dass Spieler scheinbar nicht mehr mit den toten Körpern von Zombies interagieren können. Es handelt sich dabei beispielsweise um das Zerhacken der Körper mit einer Axt, das in der deutschen Version nicht möglich ist. Stattdessen frieren die Zombies nach ihrem Tod ein, oder lösen sich einfach auf. Auf den ersten Blick ist dies eine kleine Veränderung, doch sie zieht schwerwiegende Folgen mit sich.

Folgen für Gamer auf der ganzen Welt

Die Änderungen sind scheinbar minimal, doch ihre Auswirkungen sind es definitiv nicht. Tatsächlich hat nämlich selbst die geringste Zensur Auswirkungen für jeden Spieler in ganz Deutschland. „Dead Island 2“ besitzt nämlich einen Co-Op Modus, über den Spieler auf der ganzen Welt miteinander spielen können. Auf der ganzen Welt, außer Deutschland. Spieler in Deutschland können nämlich nur mit Spielern spielen, die die gleiche, zensierte Version des Spiels besitzen.

„Dead Island 2“ ist erst ab 18 freigegeben.

Wer also hierzulande gehofft hat, „Dead Island 2“ mit Freunden aus anderen Ländern zu spielen, der kann dies nun vergessen. Für Spieler wird es keine legale Möglichkeit geben, diese Einschränkung zu überwinden. Nun stellt sich also die Frage, ob die Zensur, besonders aufgrund ihres geringen Ausmaßes, solch drastische Folgen wert ist. Viele Spieler sind sich einig, dass dies nicht der Fall ist. Die Empörung ist nämlich nicht nur in Deutschland groß. Auch in anderen Ländern wird die USK scharf für ihre Zensur kritisiert. Da es sich um ein Videospiel für Erwachsene handelt, sind viele der Meinung, dass reine Gewalt keine Zensur rechtfertigt. Besonders dann nicht, wenn es sich um fiktive Zombies handelt.